Polens Hauptstadt hat den internationalen Wettbewerb „European Best Destinations 2023“ gewonnen. Mit 142081 von 700000 Online-Voten aus 21 europäischen Ländern erzielte Warschau einen neuen Rekord, gefolgt von der griechischen Hauptstadt Athen mit rund 91000 Stimmen. Dazu beigetragen hat der Stadtteil Praga am rechten Weichselufer. Dort lebt Gästeführer Antoni Wladyka richtig auf: „Hier vermischt sich alles - Arm und Reich, Hipster und Normalos. Hier tut keiner so, als ob.“ Während am anderen Ufer der für den SUV zu kleine Parkplatz oder die fehlende Sojamilch Probleme bereiten, glänzt Praga noch mit einer authentischen Basar- und Kiezkultur. Sie ist das Erbe der multikulturellen Vergangenheit des Viertels, die geprägt wurde von Juden, Russen und Polen.

Graffito in der Ulica Brzeska, Hauptstraße des Warschauer Stadtteils Praga. Foto: C. Boergen /SRT

An der Bar „W Oparach Absurdu“ (Im Nebel des Absurden) hält Antoni an. Ihre Einrichtung ist skurril, regelmäßig wird Livemusik gespielt und die Schnapsgläser haben Übergröße. Für Jazzliebhaber hat der Gästeführer einen heißen Tipp: Im Club „12 on 14“ an Pragas Hauptstraße Brzeska treten regelmäßig Spitzenmusiker auf. Das sanierte Gebäude zeugt allerdings von einer schleichenden Gentrifizierung des charmanten Viertels zugunsten zahlungskräftigerer Bewohner.

Noch aber dominieren Praga Graffiti und Blaue Engel. Letztere sind in Warschau kein Umweltsymbol. Vielmehr hat sie der Künstler Marek Sulek im Rahmen eines Kinderprojekts geschaffen. Inzwischen tauchen sie überall auf und sind zum Symbol des Stadtteils avanciert. Wer ganz sicher gehen möchte, besucht die Galerie Art Sulek Space im Koneser-Komplex. Herzstück dieses Kultur- und Unterhaltungszentrums mit schicken Lokalen, Galerien, Ausstellungen, Auftritten, Designer-Shops, Angeboten für Kinder, Büros und Museen ist die liebevoll restaurierte ehemalige Fabrik Koneser. Hier entstanden zwischen den beiden Weltkriegen bekannte polnische Wodkamarken wie Wyborowa und Luksusowa.

Verkosten nach dem kleinen Zweimaldrei des Wodkamuseums

Wie seine Landsleute ist Antoni stolz, dass der Wodka in Polen - und nicht in Russland - erfunden worden ist. Zum Beweis führt er seine Gäste ins Wodkamuseum, einen Backsteinbau aus den 1870er-Jahren. Auf die Führungen im 20-Minuten-Takt wird im Museums-Shop gewartet, der wie eine gut sortierte Bar anmutet, die ebenfalls vorhanden ist. Los geht es mit vielen Informationen zur Herstellung und Geschichte der berühmtesten polnischen Spirituose. So notierte der päpstliche Zeremonienmeister Giovanni Paolo Mucante 1596/97 in seinem Reisetagebuch: „Bei Tisch trinkt der polnische Adel viel, scherzt und singt bis Mitternacht, oft auch bis zur Dämmerung.“

Damals war der Wodka dem Adel vorbehalten. Dieser begann jedoch schon bald, seine Schulden bei der Landbevölkerung mit Hochprozentigem zu tilgen. Wie Kronjuwelen wirken die alten Flaschen verschiedener Epochen in den Glasvitrinen des Wodkamuseums. Darunter sind ein nie geöffneter Kirschlikör J.A. Baczewski aus den 1940er-Jahren und der Czysta mit dem roten Etikett der sozialistischen Zeit. „Die goldene Mitte zwischen Geschmack und Stärke sind 40 Prozent Alkohol“, meint Antoni. Geruch, Geschmack, Nachgeschmack sowie Süße, Bitterkeit und Schärfe lautet das kleine Zweimaldrei, das die Wodka-Akademie des Museums vermittelt. Da reicht der Nachgeschmack des günstigen Roggenwodkas „Wyborowa“ bis in den Magen, während der aus Roggen und Weizen gemischte „Pan Tadeusz“ sanft und scharf schmeckt. Der Kartoffelwodka der Luxusmarke „Ostoya“ aus der eckigen Flasche „beißt sich überall rein“, kommentiert der Gästeführer.

Direktor David Hill hat das Warschauer Neonmuseum mit seiner Gattin 2005 gegründet. Foto: C. Boergen/SRT

Im Neonmuseum lecuhtet noch der Sozialismus

Der Leber eine Pause offeriert das private Neonmuseum in Pragas Soho Factory, einem postindustriellen Areal, wo einst Munition und später Osa-Roller sowie Druckwerke produziert wurden. Gegründet haben das Museum 2005 Direktor David Hill, ein Grafikkünstler aus Bermuda, und die Fotografin Ilona, seine polnische Frau. „Die Instagram-Generation kommt zu uns“, berichtet David von über 100000 Besuchern im Jahr und ergänzt: „Wir haben mehr leuchtende Neonreklamen als das Museum in Las Vegas.“ Im Sozialismus waren die Leuchtreklamen staatlich finanziert, „um die Bevölkerung bei Laune zu halten“. Das Paar hat sich ihren Erhalt zur Aufgabe gemacht. In der Soho Factory leuchten etwa Polens erster SB-Supermarkt Spolem, der 1949er Neon-Globus des staatlichen Reisebüros Orbis, 1974er Blümchen von Kwiaty sowie die Meerjungfrau der Grójec-Bibliothek.

„Hunderte Meter gebogenes Neon sind ökologischer Wahnsinn, deshalb sprechen wir nicht über unsere Stromrechnung“, räumt Direktor David ein. Von 300 gespendeten Objekten, die größten noch oben im Depot, leuchten bereits 113 wieder. Deswegen möchte das Gründerpaar erweitern, bald umziehen und dann „60 Prozent des benötigten Stroms aus Solarpaneelen gewinnen“.