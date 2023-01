Warnstreik BER: Rechte Reisende Foto: Paul Zinken/dpa/dpa-tmn up-down up-down Tipps vom Reiserechtler Warnstreik am BER: Diese Rechte haben Reisende Von dpa | 24.01.2023, 14:16 Uhr

Am Flughafen BER geht am Mittwoch nichts - wegen eines Warnstreiks sollen alle Passagierflüge ausfallen. Was bedeutet das für Betroffene?