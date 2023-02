Die Luft: Herrlich kühl, man sieht den eigenen Atem. Vielleicht liegt Schnee, vielleicht scheint die Sonne, möglicherweise ist‘s nebelig. Wandern im Winter hat seinen ganz besonderen Reiz und es ist gut für Körper, Geist und Gesundheit. Vorausgesetzt, man ist entsprechend vorbereitet. Sonst wird aus Wanderlust schnell Wanderfrust – und der Trip endet schlimmstenfalls mit einer starken Erkältung.

Die Planung

Im Winter zu wandern, hat im Gegensatz zum Sommer einige Tücken: Es ist meist kalt und zuweilen feucht. Damit das Ganze also überhaupt Spaß macht, sind warme Stiefel, dicke Socken, Mütze und Schal, Handschuhe und eine luftdurchlässige und dennoch warme Jacke Pflicht. Auch an einen Rucksack für diverse Utensilien und die Verpflegung sollte gedacht werden. Und vor allem daran, dass im Winter die Tage deutlich kürzer sind als im Sommer. Wer nicht frieren oder gar im Dunkeln tapsen will, plant also besser vor.

Auf die richtige Ausrüstung kommt es im Winter an. Foto: Eric Masur-Kab/Unsplash

Das Schuhwerk

Um weder nasse noch kalte Füße zu bekommen, sollte man darauf achten, dass der Wanderschuh wasserdicht und gut isoliert ist. Von Vorteil ist ein hoher Schaft, damit kein Schnee von oben in den Schuh gelangen kann. Außerdem schützt dieser vor dem Umknicken. Das Obermaterial guter Schuhe ist abriebfest und generell strapazierfähig. Häufig wird Kunstleder verwendet, das im Fußbereich mit Gummi in Verbindung gebracht wird, um Kälte und Nässe zu verhindern.

Die zum Schnürsystem gehörenden Ösen dürfen nicht vereisen und idealerweise lassen sich die Schuhe auch noch mit dicken Handschuhen auf - und zubinden. Besonders wichtig ist, auf die Außensohle zu achten, denn die Kälte kommt hauptsächlich von unten. Besonders empfehlenswert sind daher Stiefel mit dicken EVA-Schaumsohlen, die das Innenleben isolieren. Auch Fleece, Filz und Aluminium werden gerne verwendet. Außerdem sollte die Sohle ein starkes Profil haben und griffig sein, um sicher auftreten zu können. Nur so kann der Schuh auf Schnee und Eis genügend Halt bieten. Ein Besuch im Fachhandel mit professioneller Beratung ist unbedingt zu empfehlen. Ach ja, ganz wichtig: Dicke Socken anziehen, am besten ein Ersatzpaar im Rucksack mitführen.

Die Bekleidung

Wer unterwegs ist, sollte unbedingt vermeiden, in der Kleidung zu schwitzen. Wer sich also mit einer dicken Kleidungsschicht ausrüstet, erzielt genau diesen Effekt. Durch die intensive und stetige Bewegung wird der Puls angeregt und der Körper absolviert so etwas wie ein moderates Ausdauertraining. Ganz selbstverständlich setzt das Schwitzen ein, um die Körpertemperatur auszugleichen. Blockieren nun dicke Kleidungsstücke die Luftzirkulation und den Abtransport der Feuchtigkeit, ist die Kleidung im Nu durchgeschwitzt. Die Folge: Durch die Nässe wird es kalt, und wer erst einmal friert, hat ein Problem. Statt einer dicken Winterjacke und einer gefütterten Hose sollte man also lieber auf den berühmten Zwiebel-Look zurückgreifen.Viele Experten empfehlen daher folgende Bekleidung: zwei Longsleeves, wovon eines als trockener Ersatz im Rucksack verweilen kann, eine dünne Fleece-Jacke mit Kapuze, eine dickere Fleece - oder dünne Isolationsjacke sowie eine Hardshell-Jacke gegen Wind und Wetter. Wanderfreunde haben diese Elemente sowieso bereits im Schrank und müssen nicht extra gekauft werden. Auch hier empfiehlt sich eine fachkundige Beratung, um das optimale Wandervergnügen zu erhalten.

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung Foto: Andrew Neel/Unsplash

Sonnenschutz

Jawohl, auch im Winter kann man einen Sonnenbrand bekommen, die Kraft der Sonne sollte also niemals unterschätzt werden, besonders dann, wenn Schnee liegt. Dieser kann die Sonne durch die Reflektion um bis zu 90 Prozent verstärken. Ist es dann noch windig und kühl, merkt man gar nicht, wie die Sonnenstrahlen die Haut verbrennen. Daher unbedingt an Sonnencreme und einen Lippenpflegestift mit UV-Schutz denken! Zudem schützt ein hoher Fettanteil in Cremes zusätzlich vor dem Austrocknen und der Kälte. Auch an eine hochwertige Sonnenbrille mit UV-Schutz sollte gedacht werden, damit auch die Augen geschützt sind.

Rucksack und Verpflegung

Auf einer Winterwanderung solle keinesfalls ein Rucksack fehlen. Wichtig ist, dass er fest am Körper sitzt, gleichzeitig aber nicht eng ist und trotzdem genügend Bewegungsfreiheit an den Schultern und Armen garantiert. Er darf aber auf keinen Fall „schlackern“. Zudem sollten die Trageriemen gepolstert sein. Hinein gehören auf jeden Fall eine warme Isolationsjacke und Wechselkleidung. Auch eine gut isolierende Flasche mit einem leckeren Heißgetränk (Tee geht immer!) sollte in keinem Rucksack fehlen. Wer zu einer Tagestour aufbricht, sollte einen Rucksack mit mindestens 30 Litern Fassungsvermögen mitnehmen, um Proviant, Karten, eine Powerbank (falls man mit dem Smartphone navigiert), eventuell eine Taschenlampe und ein Taschenmesser sowie vielleicht ein Erste-Hilfe-Set unterbringen zu können. Beim Proviant empfiehlt sich eine energiereiche Nahrung wie Nüsse, Müsliriegel, Datteln oder Äpfel. Die wichtigste Regel beim Packen das Rucksacks ist, dass der Schwerpunkt des Rucksacks möglichst nah am Körper ist und am besten mittig sitzt.