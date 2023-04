„Nachdem es hier kein Holz mehr gab, pumpte man die Sole Richtung Traunstein und Rosenheim“, erklärt Eddy Balduin beim Blick auf das Wohnhaus der ehemaligen Brunnhausanlage Fager, „dort war noch ausreichend Holz vorhanden, um die Sole auszukochen und damit das Salz zu gewinnen“. Ohne den Hinweis von Eddy, der als Wanderführer in den Berchtesgadener Alpen unterwegs ist, würde man an dem Haus ahnungslos vorbeilaufen. Dabei wurde von hier die Sole 54 Meter nach oben gepumpt, um dann zum Brunnhaus Seebichl und von dort oberhalb des Thumsees vorbei zum Brunnhaus Unternesselgraben zu fließen.

Auf der einsamen Wanderung von Bad Reichenhall über den Kugelbachbauer auf den selten bestiegenen, aber ungemein aussichtsreichen Nordgipfel des Rabensteinhorns ist die Geschichte der ehemaligen Soleleitung der erste Höhepunkt eines abwechslungsreichen Tages. Weit weg von den Modetouren des Berchtesgadener Landes wandert man zwischen Lattengebirge und Zwiesel auf schmalen Steigen durch dichten Bergwald - kaum zu glauben, dass hier vor 300 Jahren alles abgeholzt war - und genießt dazwischen schöne Ausblicke. „Früher habe ich die Wege immer nach Aussichten ausgesucht“, erzählt Eddy, „mit der Zeit musste ich aber feststellen, dass die Leute wahnsinnig gerne im Wald gehen - viele setzen Natur gleich mit Wald“. Besonders gerne wandern sie auf schmalen Wegen im Mischwald und genießen es, wenn die Sonne zwischen den Blättern durchblinzelt. „Ich habe mich schon einmal dafür entschuldigt, dass wir nicht so viel gesehen haben“, erinnert sich Eddy. „Dabei waren die Gäste einfach nur glücklich.“

Glücklich waren auch die Reichenhaller über das weiße Gold - Salz war im Mittelalter ein Luxusgut. Ungefähr seit dem Jahr 1300 werden die Solequellen genutzt, doch für die Salzgewinnung benötigte man Unmengen an Holz. Für ein Kilogramm Salz mussten rund vier Liter Wasser verdampft werden. Anfang des 17. Jahrhunderts wurden dafür jedes Jahr 265.000 Kubikmeter Holz verbrannt. „Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die Landschaft um Reichenhall ausgeschaut hat“, erzählt Martin Kuglstatter aus Aufham. „Ich habe ein Bild von der Stoißer Alm aus dem Jahr von 1899, da war alles ein Kahlschlag.“ Bis zu seiner Rente war der technische Zeichner in der Saline Reichenhall beschäftigt und sammelte, im Rahmen der Betreuung des Altarchivs der Saline, Pläne und Fotos über die Brunnhäuser und Anlagen entlang der Soleleitung.

Soleleitungsweg (Himmelsleiter) mit Martin Kuglstatter. Foto: Stefan Herbke/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Eingeweiht wurde die Soleleitung von Reichenhall nach Traunstein im Jahr 1619, nachdem es rund um Reichenhall kein Brennholz mehr gab. Da der Transport des Brennmaterials sehr aufwendig war, brachte man lieber die Sole zum Holz. „Mit dem Bau der Saline in Traunstein konnte man die Wälder im Einzugsbereich von Roter und Weißer Traun nutzen“, erzählt Martin Kuglstatter. Der Bau der Soleleitung durch Hans Reiffenstuel und seinem Sohn Simon war eine technische Meisterleistung, da neben dem unwegsamen Gelände ein Höhenunterschied von 253 Metern überwunden werden musste. Ermöglicht wurde dies durch sieben Pumpstationen. Eine davon stand am Nesselgraben westlich vom Thumsee, wo Wanderer einem Originalstück der ältesten Pipeline der Welt folgen können.

Steil geht es dort auf einer Holztreppe entlang einer senkrechten Felswand zur ehemaligen Hochreserve, von der aus die Sole mit natürlichem Gefälle zum nächsten Brunnhaus in Weißbach floss. Die Leitung bestand aus durchbohrten, etwa vier Meter langen Holzstämmen mit einem Innendurchmesser von zwölf Zentimetern - allein für die 31,7 Kilometer lange Soleleitung nach Traunstein wurden 8400 sogenannte Deicheln verbaut. „Die Fugen wurden mit Hanf, Kalk und Leinöl abgedichtet“ erklärt Martin Kuglstatter, „und die Stämme wurden vorher extra gewässert, damit sie länger halten.“ Wobei dies auch vom Untergrund abhing. „Bei einem schweren Boden wie Lehm hat die Leitung vielleicht 30 Jahre gehalten, „bei Humus dagegen nur 15 bis 20 Jahre.“ Entsprechend groß war der Bedarf an den aus Fichtenholz bestehenden Deicheln - allein für die im Jahr 1810 eröffnete Leitung nach Rosenheim benötigte man zusätzlich 28.000 Holzstämme.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen An- und Rückreise: Mit der Bahn nach Bad Reichenhall und mit dem Bus zur Haltestelle Karlstein/Kaitl (Linie 2). Alternativ mit dem Auto über Bad Reichenhall nach Karlstein zum Waldparkplatz im Kugelbachweg.



Tipp: Wer mehr über die Salzgewinnung und die Geschichte der Soleleitung samt den dafür speziell konstruierten Wasserhebemaschinen erfahren will, der sollte unbedingt die Alte Saline in Bad Reichenhall besuchen. Im Rahmen einer einstündigen Führung kann auch ein Teil des umfangreichen Stollensystems besichtigt werden. Infos Infos: Tourist-Info Bad Reichenhall

Mittlerweile gibt es in den Bergen rund um Bad Reichenhall wieder mehr als genug Holz, das wird einem auf der Tour über den Bergkamm zwischen Thum- und Saalachsee schnell klar. Angenehm schattig führt der Steig durch den Bergwald, quert schließlich teilweise etwas luftig und mit schönem Blick zu den Loferer Steinbergen die steile Südwestflanke des Rabensteinhorns, und führt dann wieder gemächlich durch dichten Bergwald zum kleinen Gipfelkreuz. Wer in Richtung Nordwesten schaut, der entdeckt inmitten der Wälder den kleinen Ort Weißbach. Dort erinnert die Himmelsleiter mit ihren 556 Stufen an die ehemalige Soleleitung, die bis zum Jahr 1958 in Betrieb war. „Mit der Kohle und der Eisenbahn kam der Umschwung und die Leitung hat sich nicht mehr rentiert“, erzählt Martin Kuglstatter, „in Reichenhall wurde eine neue Saline gebaut, die mit Kohle, später auch mit Strom beheizt wurde.“



Das Finale der Runde um das Rabensteinhorn - viele Einheimische kennen das Massiv eher unter dem Namen Müllnerhörndl, da von Reichenhall aus nur dieser Gipfel zu sehen ist - begeistert. Traumhaft führt der schmale Steig nach einem Gegenanstieg über den grünen Kamm der Bürgermeisterhöhe und schließlich auf dem Salzalpensteig zurück zum Ausgangspunkt. Ausblicke über den Reichenhaller Talkessel gibt es allerdings nur vereinzelt - der Wald wird immer dichter.