Sonne im Gesicht und Salz auf der Haut haben die Reisenden an der Reling auf der MS Hamburg. Ihr Schiff wird gerade im Hafen von Horta auf Faial, einer der neun Inseln der Azoren, inmitten des Atlantiks zwischen Lissabon und New York gelegen, vertäut. Jetzt freuen sich die meisten Gäste darauf, das herausgeputzte Städtchen zu besuchen. Gute Handelsgeschäfte, Einnahmen vom Walfang und der frühen Telekommunikation mit dem ersten Seekabel zwischen Europa und Amerika im Jahre 1923 ermöglichten in Horta monumentale Kirchen und prächtige Bauten. Noch heute signalisieren die Fassaden den Seefahrern die Bedeutung der Stadt. Außerdem sorgen Transatlantiksegler in der schönsten Kneipe im Atlantik, dem „Peter Café Sport“, für kosmopolitisches Flair.

Eine kleine Gruppe der Schiffsgäste hat sich zu einer Wanderung entschieden, die von Porto do Varadouro gut sieben Kilometer zur alten Walfangstation Porto do Camprido führt. Auf der Busfahrt zum Ausgangspunkt der Wanderung sind viele kleine Straßendörfer mit gepflegten Bauernhäusern zu sehen. Ein grüner Gürtel zieht sich vom mächtigen Krater Caldeira do Cabeço Gordo mit seinen 1043 Metern hinunter bis zum Wasser. Am Startpunkt der Wanderung in Porto do Varadouro an der Südwestküste schwärmen erst einmal alle aus und besichtigen das Naturschwimmbecken inmitten von schwarzen Basaltfelsen.

Noch begeistert von den tobenden, mächtigen Atlantikwellen machen sich dann alle auf den Weg über den fast ebenen ockerfarbenen Ascheboden oberhalb der lavaschwarzen Steilwände und begleitet vom entfernten Meeresrauschen. An markanten Aussichtspunkten staunt die Gruppe dann immer wieder über die mächtigen Atlantikwellen, deren Gischt bis weit hinauf reicht. Die Tour ist so abwechslungsreich wie die Insel selbst. Riesig hohe Baumheide und Grüntöne in allen Nuancen sind typisch für die üppige Flora, ebenso wie die scharlachroten Blätter der Weihnachtssterne, deren Sträucher mehr als zwei Meter groß werden. Wandelröschen verbreiten sich buschartig in dieser üppigen Botanik, die prächtigen Blüten der Aloe Vera sind beliebte Fotomotive. Bambushaine, Akazien, Erika und der Klebsamenbaum, der im Februar weiße Blüten trägt und seine Umgebung mit seinem süßlichen Duft betört.

So lässt sich diese Wanderung gut durchhalten. Abseits der Gruppe genießt man die Ruhe, lauscht seinen Schritten und erfreut sich am Vogelgezwitscher. Wir haben Glück mit dem Wetter. Zwar ist es immer mild, der ausgleichenden Wirkung des Atlantiks geschuldet. Doch manchmal wechseln Schauer mit Sonnenschein in rascher Folge.

Inmitten dieser spektakulären Natur wandern die Gedanken zurück zur Ankunft vor einigen Tagen auf dem Flughafen von Ponta Delgada, der Hauptstadt der Insel São Miguel - einem quirligen Städtchen mit vielen Gebäuden im portugiesischen Stil und dem sehenswerten dreiteiligen Stadttor „Portas da Cidade“ von 1783. Nur einen Steinwurf entfernt steht auf der Praca do Municipal das feine Renaissance-Rathaus „Câmara Municipal“ aus dem 16. Jahrhundert. Die Gedanken gehen auch zurück zum gut 2000 Jahre alten Vulkan-Hohlraum „Algar do Carvão“ auf der Insel Terceira. Spektakulär war dabei der Aufstieg über 200 Treppenstufen mit Blick ganz nach oben zu einem mit Farnen und Moosen bewachsenen kreisrunden Vulkanschlot, aus dem einst das Magma hinaus geschleudert wurde. Heute schaut man von der Höhle aus in den Himmel.

Ein heranrollendes Auto beendet abrupt die Tagträumerei. Von Weitem grüßt schon der imposante Leuchtturm „Farol dos Capelinhos“ an der Westspitze von Faial, der bis zum Ausbruch des untermeerischen Vulkans im September 1957 Schiffe sicher um die klippenreiche Küste leitete. Heute ist er durch die Entstehung der neuen, mächtigen Landmasse des „Vulcão dos Capelinhos“ vom Meer aus kaum noch sichtbar und daher außer Betrieb.

Um die Tierwelt - wie zum Beispiel die weithin hörbaren Sturmtaucher, die Atlantikmöwe und die sehr gefährdete Rosenseeschwalbe - dort auf der neuen, einer Mondlandschaft ähnelnden vulkanischen Steinwüste aus weichem Tuffgestein und Vulkanasche nicht zu stören, hat die Naturparkverwaltung ein striktes Betretungsverbot verhängt.

Bis zum Ausbruch des „Vulcão dos Capelinhos“ im Jahre 1957 wurde unterhalb des Leuchtturms die Walfangstation „Porto do Camprido“ betrieben. Täglich wurden acht bis zehn Walfangschaluppen - zehn bis zwölf Meter lange, schmale Holzboote - zu Wasser gelassen. Dann ruderten sechs Männer mit voller Kraft aufs Meer hinaus und ein Harpunist schaute nach den Walen. Hatte er einen entdeckt, warf er die hölzerne Harpune mit der Stahlspitze und einem Widerhaken an einer langen Leine auf das Tier. Der Todeskampf des Wales dauerte zwischen zwei und manchmal bis zu 24 Stunden. Hatte das Tier keine Kraft mehr, blieb es im Wasser regungslos liegen und wurde dann getötet.

Wie blutig es bei der Jagd zuging, aber auch welche Gefahr es für die Walfänger war, kann man heute nur noch erahnen. Dass der Walfang 1984 offiziell verboten worden ist, darüber freuen sich die Wanderer. Sie schauen sich die Ruinen der kleinen Walfängerhütten an, die noch aus der Vulkanasche heraus schauen. Auf einer Bank am alten Leuchtturm nehmen sie sich die Zeit und bestaunen die riesige hohe neue Landmasse mit ihren Steilkanten hinunter zum Wasser. Dabei genießen sie die Sonne und schmecken Meersalz auf ihren Lippen.