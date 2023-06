Mäusebussard Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Rabenkrähen und Mäusebussarde Vorsicht vor brütenden Vögeln: Attacken auf Menschen möglich Von dpa | 12.06.2023, 11:12 Uhr

Wenn eine Krähe oder ein Greifvogel auf einen niederstürzt, ist der Schreck groß. Passieren kann das vor allem in der Brutzeit, die noch bis Ende Juni anhält. Was Vogelexperten in dem Fall raten.