Fahrgäste drängeln sich auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Westerland auf Sylt. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken Feiertag Voller Bahnhof auf Sylt: Polizei spricht von ruhiger Lage Von dpa | 04.06.2022, 14:45 Uhr

Auf Sylt sind am Pfingstsamstag zahlreiche Touristen und Tagesgäste mit der Bahn eingetroffen. Die Züge seien brechend voll, auch die Autozüge ausgebucht, berichtete ein dpa-Fotograf am Samstagmittag. Viele Bahnreisende seien in Partystimmung angekommen.