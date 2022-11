2023: Vignette Österreich Pickerl Foto: Matthias Balk/dpa/dpa-tmn up-down up-down Neue Preise in 2023 Vignette für Österreich wird etwas teurer Von dpa | 23.11.2022, 16:10 Uhr

Auf den Weg in den Winterurlaub werden sich wieder viele das „Pickerl“ an die Windschutzscheibe kleben. Das kostet bald ein wenig mehr. In zwei anderen Alpenländern bleiben die Preise stabil.