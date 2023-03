Wenn dieser Sommer auch nur einigermaßen schön ausfällt, dann werden die Betten in Deutschlands nördlichstem Bundesland wieder voll. Das Land zwischen den Meeren verfügt schließlich über jede Menge Strand. Darüber hinaus versuchen die Urlaubsorte sich permanent zu erneuern, denn die Konkurrenz schläft nicht. In diesem Jahr öffnen vier Attraktionen, die Groß und vor allem Klein begeistern sollten:

Dithmarschen: Ein schickes Steinzeithaus für alle

Geschichte zum Anfassen bietet mit einem Steinzeitdorf und -lager das Freilichtmuseum in Albersdorf. Wer wissen will, wie sich die Jäger und Sammler vor 10000 Jahren durchgeschlagen haben und wie später die ersten Dörfer entstanden, ist in diesem 40 Hektar großen Steinzeitpark richtig. Jetzt bekommt das Areal endlich ein modernes Museumsgebäude - das Steinzeithaus, das sich der Archäologie und Umweltgeschichte der Gegend widmet. Es soll einerseits ein Lern- und Erlebnisort werden und andererseits als Präsentationsort für aktuelle Forschungsergebnisse sowie als aktive Wissenschaftseinrichtung fungieren. Läuft alles nach Plan, dann öffnet das neue Museum am 4. März seine Pforten.

Geschichte zum Anfassen erlebt man in Albersdorf. Foto: Tinga Horny/SRT

St. Peter-Ording: Ein Pfahlbau hinterm Deich

Wer rastet, der rostet - das gilt auch für etablierte Urlaubsorte. Deswegen hat sich der Nordseeort auf Neudeutsch ein Signature-Gebäude geleistet, das wegen seiner Architektur sofort jeden neugierig macht. Im Gegensatz zu den bekannten Pfahlbauten am Strand - also vor dem Deich - steht dieser vierstöckige Bau aus sibirischer Lärche und mit großen Fensterfronten direkt hinter der Deichlinie, ebenfalls auf hohen Stelzen, sodass Besucher immer Meerblick genießen. Der Pfahlbau ist als Familientreff konzipiert. Er liegt direkt an der Promenade, ist barrierefrei und beherbergt auf zwei Etagen das Kinderspielhaus sowie Terrassen, Rückzugsorte und natürlich Gastronomie. Wegen Corona etwas verspätet ist die Eröffnung des Pfahlbau Familientreffs im Aprilgeplant.

Tönning: Willkommen bei den Ottern

Noch wird fleißig am Neubau gewerkelt. Aber rechtzeitig mit Beginn der Sommerferien soll die neue Fischotteranlage im Multimar Wattforum eröffnen. Das Wattforum ist an sich schon der beste Ort, um sich über den Nationalpark Wattenmeer zu informieren. Aber mit den bis zu 1,20 Meter langen Ottern dürfte die Anlage noch ein größerer Magnet für Nordseefreunde werden. Die Tiere, die sofort die Herzen von Besuchern erobern, waren in Schleswig-Holstein fast ausgestorben. Inzwischen haben sie sich wieder in der freien Natur angesiedelt. Da man freilebende Otter aber so gut wie nie zu Gesicht bekommt, bietet das große Gehege mit Beckenlandschaft im Multimar beste Chancen, die possierlichen Racker zu erleben.

Im Frühsommer öffnet auf Fehmarn ein vier Hektar großer Barfußpark Foto: SRT-Archiv

Fehmarn: Barfuß auf Entdeckungstour

Früher war es ganz normal, ohne Schuhe zu laufen. Doch wer läuft heutzutage so durch Wald, Wiesen oder Matsch? Manche schreiben dieser Art des Gehens sogar therapeutische Wirkung zu. Im Frühsommer öffnet auf Fehmarn ein vier Hektar großer Barfußpark, der nicht nur naturferne Stadtkinder, sondern jeden anlocken soll, der wissen will, wie es sich anfühlt, auf verschiedenen Böden zu laufen. Es gibt Themenbereiche wie Strand, Landwirtschaft und Jagd, dazu einen Irrgarten mit Aussichtsturm. Außerdem haben die Betreiber des Parks einen interaktiven Lehrpfad angelegt, der Besuchern viel über Fehmarn erzählt. Kindern steht zudem noch ein Abenteuerspielplatz zur Verfügung.