Staugefahr Foto: dpa-infografik/dpa-tmn up-down up-down Reisewelle Verkehrsclubs sagen viele Staus am Wochenende voraus Von dpa | 28.06.2023, 04:32 Uhr

Wer am kommenden Wochenende über die Autobahn in den Urlaub starten will, braucht oftmals sehr viel Geduld. Welche Routen füllen sich besonders stark und welcher Tag ist der beste Reisetag?