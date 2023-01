Eine gewisse Ironie lässt sich nicht bestreiten: Menschen nutzen ihre vermeintlich letzte Chance und reisen zu den weltweit am stärksten bedrohten Orten und Naturräumen – bevor diese sich in Folge des Klimawandels und des Massentourismus drastisch verändern oder sogar komplett verschwinden. Gleichzeitig sind sich die Touristen dabei oft überhaupt nicht bewusst, dass sie durch ihre Reise diesen Orten noch mehr Schaden zufügen (können).

Wissenschaftler der niederländischen Universität Breda haben herausgefunden, dass sich die Fahrten von Kreuzfahrtschiffen in die Antarktis seit 2000 innerhalb von zehn Jahren mehr als verdreifacht haben. Weil mehr Touristen die weiter schmelzenden Eisberge sehen wollten. Dass dadurch aber noch mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden, nehmen sie nicht wahr.

Dieses Paradoxon hat schon seit 2010 einen Namen: „Last Chance Tourism“. Acht Jahre später kürte das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ diesen zum Top-Reisetrend des Jahres. Besonders bedrohte Orte ziehen viele Menschenmassen an. Das hat Folgen für die ohnehin schon geschwächten Ökosysteme und Städte. Massentourismus führt nicht nur zu einer stärkeren Luft- und Wasserverschmutzung, sondern verbraucht auch mehr Flächen für touristische Infrastruktur, sodass sich die Landschaften weiter verändern.

Gefährdete Orte: die Malediven, das Great Barrier Reef, Venedig

Die Malediven sind so ein Beispiel. Das am niedrigsten gelegene Land der Erde könnte schon bald für immer untergehen. Schuld ist auch hier der Klimawandel und der damit einhergehende steigende Meeresspiegel. Der Tourismus und seine Folgen – CO 2 -Emissionen, Müll, das Verschieben von tonnenweise Sand, um Hotels zu bauen, unvorsichtige Taucher – belasten die Inseln zusätzlich.

Das australische Great Barrier Reef leidet immer wieder unter der Korallenbleiche, ausgelöst durch die erhöhten Meerwassertemperaturen. Die Zukunftsprognosen sind nicht die besten, trotzdem zieht es immer noch viele Touristen an. Für eine Studie fragten zwei Wissenschaftlerinnen der Universität Queensland im Jahr 2016 Touristen, warum sie das Great Barrier Reef besichtigen. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass sie es noch einmal sehen wollten, bevor es für immer verschwunden ist. Und genau dieses Verhalten ist eben Teil des Problems.

Fußgängerstau: Der ist in Venedig in den engen Straßen und Gassen sowie auf den Brücken Alltag, wenn die Touristenströme über die Stadt hereinbrechen.

Auch Venedig soll irgendwann im Meer versinken. Die Stadt steht wie kaum ein anderer Ort für all das, was im Tourismus schiefläuft. Dort leben nur etwas mehr als 50 000 Einwohner, die aber im Durchschnitt täglich mit bis zu 100 000 Touristen konfrontiert werden. Die Folgen des Massentourismus und des Klimawandels: Die kleinen Straßen, engen Gassen und die zahlreichen Brücken sind oft verstopft. Viel schlimmer aber: Der Wasserspiegel steigt und lässt in den meisten Gebäuden schon jetzt die unterste Etage unbewohnbar zurück. Die durch die Kreuzfahrtschiffe und Boote erzeugten Wellen beschädigen die Fundamente der Gebäude zusätzlich. Und das Ausbaggern von Fahrrinnen unterspült die Holzpfähle der Fundamente.

Es gibt Überlegungen, die Touristenströme in Venedig einzudämmen, indem ein Eintrittsgeld bezahlt werden muss. Noch wirksamer wäre eine tägliche Obergrenze, aber gegen diese wehren sich Hotelbetreiber und Stadtbehörden.

Auch die Inka-Stätte Machu Picchu in Peru ist bei Touristen sehr beliebt – und gleichzeitig gefährdet. Denn mittlerweile haben so viele Menschen den Ort in den Anden besucht, dass der Boden Schaden nimmt und unter Erosion leidet.

Was kann man also tun?

Die Antwort auf diese Frage ist schnell gefunden: nachhaltig reisen. Das ist erst einmal leichter gesagt als getan. Zumal es auch Verzicht bedeuten kann. Denn am besten ist es, wenn man Ziele wie Venedig meidet und sich stattdessen Alternativen sucht. An denen mangelt es bei genauerer Suche nämlich gar nicht.

Warum also nicht nach Chioggia reisen, das nicht umsonst „Klein-Venedig“ genannt wird? Dort, in der Nähe von Venedig, ist alles kleiner, intimer und nicht so sehr von Touristen überlaufen. Anderes Beispiel: Spanienfans kommen nicht nur auf Mallorca auf ihre Kosten. Die kleinere Insel-Schwester Menorca lockt mit naturbelassenen Stränden, einsamen Buchten, schönen Wanderwegen und idyllischen Dörfern – und ist nicht so touristisch überlaufen. Und auch Griechenland hat mehr Inseln als Kreta, Mykonos und Rhodos, die eine Reise wert sind.

Muss es denn wirklich ein weit entferntes Reiseziel sein? Wenn ja: Wie lässt sich die Anreise möglichst umweltschonend gestalten? Und kann man bei einer Flugreise eine entsprechende Geldsumme für die CO 2 -Kompensation bezahlen?

Auch am Urlaubsort angekommen, kann man sich nachhaltig(er) verhalten. Zum Beispiel, indem man ein Hybrid-Fahrzeug mietet und dafür auf einen Diesel oder Benziner verzichtet. Und es gibt bestimmt auch die Möglichkeit, eine nachhaltige Unterkunft zu buchen.

Nachhaltiges Reisen geht mit sanftem Tourismus einher. Das heißt, dass man sich als Tourist vor Ort verantwortungsvoll verhält. Dazu gehört es, Müll zu vermeiden und ihn – zum Beispiel am Strand – einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen. Aber auch Wasser zu sparen. Und die Kultur und die Traditionen der Einheimischen zu respektieren.