ARCHIV - Ab 2023 müssen Tagestouristen in Venedig Eintrittskarten für ihren Besuch kaufen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa FOTO: Andrea Warnecke up-down up-down Etwa zehn Euro pro Person Venedig verlangt ab 2023 von Tagestouristen Eintritt Von dpa | 01.07.2022, 18:25 Uhr

Kaum eine andere Stadt ist in den Reisemonaten so voll wie Venedig. Um die Besucherströme künftig besser in den Griff zu bekommen, will die Lagunenstadt ab 2023 Eintritt verlangen.