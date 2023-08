Der Fischer

Ahlbeck im Juni: Für Uwe Krüger ist die Nacht um 2.00 Uhr zu Ende. Dann wird die Gummihose übergestreift, der Motor angelassen und es geht hinaus auf die See. Bereits in der sechsten Generation ist der Usedomer Fischer unterwegs, um aus der Ostsee die kostbarsten Schätze zu bergen. Dorsch, Aal, Flunder, Zander, Hering und Plötze fängt er auf traditionelle Weise in bis zu 45 Meter langen Standnetzen, deren Aufbau, Wartung und Entleerung täglich 12 Stunden seines Arbeitstages bestimmen. Nebenbei ist er sein eigener Motorenschlosser und Bootsbauer. Trotz der harten Arbeit kann sich der Seebär kein anderes Leben vorstellen. „Auf dem Wasser fühle ich mich am wohlsten“, sagt der 60-Jährige und „Was wäre ein Ostseebad ohne frischen Fisch?“ Allein in Ahlbeck gab es nach dem 2. Weltkrieg über 350 Fischer, heute ist Uwe Krüger einer der letzten traditionellen Strandfischer im Ort. Frau, Tochter, Schwiegertochter und Sohn betreiben das kleine Restaurant „Uwe`s Fischerhütte“, das in der Hauptsaison längst kein Geheimtipp mehr ist. Uwes Fischerhütte

Uwe Krüger mit einem Zander Foto: Michael Juhran

Die Hoteldirektorin

Ein reiches Fischangebot gehört auch für Petra Bensemann im Hotel „Das Ahlbeck“ zum Frühstücksbuffet und auf die tägliche Speisekarte. Die gebürtige Heringsdorferin zählt zweifellos zu den umtriebigsten Tourismusmanagern der Kaiserbäder, sucht und findet immer wieder neue Ideen und lässt sich bei deren Durchsetzung nicht ausbremsen, auch wenn dies nicht immer leicht ist. Sie engagiert sich in den unterschiedlichsten Tourismusgremien ihres Ortes. In ihrem Hotel gibt es zwei Bäcker, die die köstlichsten Brot- und Brötchenspezialitäten, Kuchen und Torten in traditioneller Handwerksarbeit ohne Konservierungsstoffe und künstliche Treibmittel kreieren. „Wenn Urlauber ihre schönsten Tage des Jahres in Ahlbeck verbringen, wollen wir ihnen keine aufgebackene Tiefkühlware anbieten“, begründet sie diese Entscheidung. Auch gegen die gelegentlichen Verkehrsstaus hat sie sich etwas einfallen lassen. Als erstes Hotel auf Usedom können ihre Gäste mit dem Hotelausweis kostenfrei die Usedomer Bäderbahn nutzen. Das Ahlbeck

Petra Bensemann zählt zu den umtriebigsten Tourismusmanagern der Kaiserbäder. Foto: Michael Juhran

Der Strandkorbmacher

Strandkörbe sind von Usedom nicht mehr wegzudenken. Seit 1933 wurde mehr als eine Viertel Million dieser vor Wind und Regen schützenden Sitz- und Liegekörbe in Heringsdorf hergestellt, die an der gesamten Ostseeküste Verbreitung fanden. Eine Tradition, der sich auch Dirk Mund verpflichtet fühlt, seit er den Posten als Direktor der „Korbwerk Heringsdorf GmbH“ übernahm. Heute setzt das Traditionsunternehmen nicht mehr auf Massenproduktion, sondern auf individuelle Wünsche. „Wir können unseren Kunden bis zu einer Million Konfigurationen anbieten“, umreißt der Direktor das Sortiment, das man im Showraum des Unternehmens in Heringsdorf besichtigen kann. Körbe aus Rohrbast oder Boondoot in den unterschiedlichsten Farben, Bezugsstoffe von uni bis gestreift, Holz von Iroko bis Teak. Selbst wer Bullaugen, eine Sitzheizung oder Beleuchtung haben möchte, wird prompt bedient. Korbwerk Heringsdorf

Dirk Mund leitet die älteste Strandkorbproduktionsstätte Deutschlands. Foto: Michael Juhran

Die Kapitänin

400 Quadratmeter Segelfläche, 45 Meter Länge – stolz liegt die „Weiße Düne“ im Hafen von Wolgast. Stolz ist auch ihre Besitzerin, Jane Bothe – eine der wenigen weiblichen Kapitäne in Deutschland. Schon mit 13 Jahren schipperte sie über den Wannsee in Berlin, zog dann in die Niederlande, wo sie sich für Plattbodenschiffe begeisterte und entdeckte dann, dass auf Usedoms Peenestrom und Achterwasser einst ähnliche Haffkähne als Arbeitstiere unterwegs gewesen sind, um Kohle, Sand und andere schwere Lasten transportierten. Als dann im Jahr 2000 die „Weiße Düne“ zum Segelschoner und Hotelschiff umgebaut wurde, heuerte Jane Bothe kurz darauf an und ist nun seit Jahren auf dem Traditionsschiff mit Gästen unterwegs. „Es gibt nichts Schöneres, als jeden Tag etwas Neues zu sehen, den frischen Wind zu spüren und Menschen Freude und Begeisterung zu entlocken“, lacht die junge Frau beim Ablegen vom Kai. Weiße Düne

Jane Bothe zeigt Gästen Seemannsknoten. Foto: Michael Juhran

Die Zeesenbootführerin

Auch Rika Harder, die liebevoll einen nahezu 100-jährigen Zweimaster restaurierte, haben es traditionelle Boote angetan. Einst tummelten sich Hunderte der traditionellen Zeesenboote auf den Gewässern. Pommersche Fischer hatten auf dem flachen Usedomer See und dem Haff besonders leichte Fangboote entwickelt, die ihre Netze vom Wind getrieben durch das seichte Wasser zogen, was man „Zeesen“ nannte. Dank Rika Harder kann man nun mit einem dieser einzigartigen schlanken Segelboote ab dem Hafen Krummin auf dem Peenestrom unterwegs sein. Zeesenboot

Leinen los: Rika Harder hat die Tradition alter Fischerboote für den Tourismus wiederbelebt. Foto: Michael Juhran

Der Safari-Guide

„Usedom ist nicht nur Strand und Wasser“, lautet die Devise von Gunnar Fiedler, der Gästen seit 20 Jahren das Hinterland der Insel zeigt. Sein Vater hatte einst die Idee, Jeepsafaris durch Heide, Wiesen, Felder und Wälder Usedoms zu arrangieren. Steht man gemeinsam mit Gunnar auf dem 7-Seen-Aussichtsturm, so spürt man die Natur hautnah. Und die Geschichten, die er zu erzählen weiß, sind nicht minder ansprechend. Sie spannen sich von der Entstehungsgeschichte nach der Eiszeit über gigantische Meliorationsprojekte zur Kaiserzeit bis zu aktuellen Renaturierungsvorhaben. Es geht durch Erlenbruchwald, über Dämme bis zu alten Windmühlen, vorbei an Wasserbüffeln und Namdus bis zu bunten Kornfeldern, wo ein Picknick wartet. Rund um den Schmöllnsee haben sich Seeadler niedergelassen und nicht selten begegnet man Hirschen, Rot-, Damm- sowie Schwarzwild. Kleine Wanderungen zu alten Kirchlein oder zur Galerie eines der vielen hier ansässigen Künstler runden die Safari ab. Insel-Safari

Inselsafari: Gunnar Fiedler mit Gästen unterwegs Foto: Michael Juhran

Die Überflieger

Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Blick über die Insel von oben. Und den bieten die beiden Pilotenkollegen Rolf Landau und Jörg Wanke. Beide haben vor 20 Jahren ihre Leidenschaft für die Fliegerei entdeckt und sind von der Vogelperspektive auf ihre Insel noch immer so begeistert, dass sie diese seit 2010 auch mit Besuchern der Insel teilen. Vom Heringsdorfer Flughafen, der eigentlich bei Zirchow liegt, geht es über Seen, Wiesen und Wälder bis nach Peenemünde, dem einstigen Testgelände für Hitlers „Wunderwaffe“, das heute ein Museum und ein U-Boot beherbergt und eine der Aufführungsstätten des Usedomer Musikfestivals ist. Auf dem Rückflug führt die Route an der Küste entlang über Karlshagen und die Seebrücken von Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck bis nach Swinoujscie. Wieder gelandet, sollte man sich die Ausstellung historischer Flugzeuge im „Hangar 10“ nicht entgehen lassen, wo von der Jak 9 über die Spitfire bis zur Messerschmitt die Geschichte der Fliegerei noch einmal auflebt. Kaiserbäderflug - Rundflüge auf der Insel Usedom, Hangar 10

Rolf Landau und Jörg Wanke vor ihrer Maschine Foto: Michael Juhran

Und sollte auf Usedom tatsächlich einmal die Sonne nicht scheinen, weitere interessante Menschen findet man allerorts.

