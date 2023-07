Reifen überprüfen

Bei den Reifen ist der korrekte Luftdruck für ein beladenes Auto und eine ausreichende Profiltiefe wichtig. Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 1,6 mm Profiltiefe. Der ADAC Pfalz rät jedoch dringend davon ab, die Reifen soweit abzufahren, denn schon lange vorher nimmt die Leistung der Reifen rapide ab. Ab einer Profiltiefe von drei bis vier Millimetern sollten die Pneus erneuert werden.

Warnwesten und Warndreieck

Ins Auto gehören neben Warndreieck und Erste-Hilfe-Kasten auch Warnwesten, möglichst für alle Passagiere, in manchen Ländern ist dies sogar Pflicht.

Flüssigkeiten

Auch wenn in modernen Fahrzeugen vieles elektronisch kontrolliert wird, ist es empfehlenswert vor einer längeren Fahrt den Kühlwasser- und Ölstand entsprechend der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges zu kontrollieren. In jedem Fall sollte der Vorratsbehälter für das Scheibenwischwasser aufgefüllt werden, am besten mit einem Reinigungszusatz. Für eine einwandfreie Sicht werden die Scheiben von innen und außen gründlich gereinigt.

Auslandsschutz fürs Auto und die Reisenden

Mit einem Auslands-Schutzbrief oder der ADAC Plus-Mitgliedschaft ist man im Pannenfall auch im Ausland abgesichert. Letztere bietet in Europa und den Mittelmeeranrainerstaaten Pannenhilfe, Verschrottung oder Heimtransport beschädigter Fahrzeuge sind damit ebenfalls abgedeckt. Die Plus-Mitgliedschaft beinhaltet personenbezogene Leistungen wie den Krankenrücktransport sogar weltweit. Absolutes Muss ist eine Reise-Krankenversicherung, denn die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in der Regel nur zu einem Bruchteil die Behandlungskosten im Ausland. Wichtig ist, dass der Versicherer eine 24-Stunden-Notrufnummer anbietet. Ein Rücktransport ins Heimatland wird von den Krankenkassen grundsätzlich nie bezahlt. Man sollte darauf achten, dass der Auslandkrankenschutz diesen übernimmt, wenn er „medizinisch sinnvoll“ und nicht erst wenn er „medizinisch notwendig“ ist.

Mehr Informationen: Diese Dokumente sollten Sie nicht vergessen größer als Größer als Zeichen Gültiger Führerschein: Stellen Sie sicher, dass Ihr Führerschein gültig und in dem Land, das Sie besuchen möchten, anerkannt ist. Fahrzeugdokumente: Nehmen Sie alle erforderlichen Fahrzeugdokumente mit, einschließlich des Fahrzeugscheins, des Versicherungsnachweises und ggf. des internationalen Versicherungsnachweises (siehe Grüne Karte). Dokumente und Notfallkontakte: Nehmen Sie Kopien Ihrer Reisedokumente, wie Reisepass und Personalausweis, mit. Notieren Sie sich auch wichtige Notfallkontakte, einschließlich der Kontaktdaten Ihrer Versicherung und der Botschaft Ihres Heimatlandes im Zielland.

Grüne Karte

Offiziell ist sie in EU-Ländern nicht mehr notwendig, aber die sogenannte Grüne Karte, mit der die Kfz-Versicherung bescheinigt, dass das Auto versichert ist, erleichtert im Schadensfall die Abwicklung.

Verkehrsregeln im Ausland

Andere Länder, andere Verkehrsregeln. Vor der Fahrt muss man sich unbedingt kundig machen, welche Regeln im Urlaubsland und in den Transitländern gelten. Da Bußgelder im Ausland oft deutlich höher sind als in Deutschland, riskiert man sonst, dass die Urlaubskasse schnell leer und die Urlaubsfreude getrübt wird. So ist zum Beispiel in der Schweiz das öffentliche Parken nur in weißen, roten und blauen Zonen entsprechend der Beschilderung zeitlich begrenzt und teils kostenpflichtig erlaubt. Gelbe Kreuze am Fahrbahnrand, die mit einer gelben Linie verbunden sind, bedeuten Parkverbot. An gelben Linien am Fahrbahnrand besteht Halteverbot. Gelbe Zonen markieren Privat-, Kunden- oder Firmenparkplätze, auf welchen ohne die entsprechende Erlaubnis das Parken verboten ist. Auch fürs Fahren gibt es oft Einschränkungen, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. In Frankreich gelten beispielsweise für Fahranfänger in den ersten drei Jahren des Führerscheinbesitzes abweichende Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen und Schnellstraßen

Maut

Autofahrer sollten sich zudem vor Reisebeginn über die Mautbestimmungen im Urlaubsland informieren, denn Verstöße können teuer werden. In vielen Ländern ist die Nutzung von Autobahnen und Schnellstraßen streckenabhängig kostenpflichtig und wird an Mautstationen kassiert. In acht europäischen Ländern sind generell Vignetten nötig. Vignetten für Österreich, Tschechien, Slowenien und die Schweiz können in allen ADAC Geschäftsstellen gekauft werden. Für Mitglieder gibt es hier zudem das kostenlose TourSet mit Länderinfos.

Umweltzonen

Einige europäische Städte haben Umweltzonen, in die nur Fahrzeuge mit speziellen Umweltplaketten oder Genehmigungen einfahren dürfen. Informieren Sie sich im Voraus über solche Zonen und ob das Fahrzeug die erforderlichen Anforderungen erfüllt.