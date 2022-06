Besucher der Insel Sylt liegen in der Strahlenden Sonne am Strand. Foto: Axel Heimken/dpa/Bildarchiv FOTO: Axel Heimken Statistik Urlaubsregionen sind gut gebucht: Touristiker gelassen Von dpa | 16.06.2022, 14:56 Uhr

Wenn die Kurdirektoren und Tourismuschefs im Norden im Moment auf die Buchungszahlen und die Anzahl der Tagesgäste schauen, sind sie sehr zufrieden. In vielen Regionen Schleswig-Holsteins sind die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen fast komplett ausgebucht, wie eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag ergab. Ein Grund für die gute Buchungslage ist der Fronleichnam-Feiertag in den südlichen Bundesländern. Aber auch das angekündigte warme Wetter spiele eine Rolle. Das 9-Euro-Ticket rückt dagegen weitgehend in den Hintergrund. Negative Auswirkungen oder gar Chaos erwartet dagegen keiner der Experten. Viele Regionen wie Büsum und St. Peter-Ording sind zu rund 90 Prozent ausgebucht. Freie Plätze seien aber überall noch zu haben.