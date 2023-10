Den Vierbeiner mitnehmen und passende Aktivitäten und Unterkünfte zu finden, das ist manchmal eine echte Herausforderung. Nicht jede Stadt ist hundefreundlich. Wir haben fünf Städte in Deutschland herausgesucht, die definitiv einiges für Mensch und Hund zu bieten haben.

Hamburg

Hamburg ist eine der beliebtesten Städte für einen Aufenthalt mit Vierbeiner. Die Stadt im Norden bietet viele Auslaufmöglichkeiten und hundefreundliche Hotels. Einer der beliebtesten Treffpunkte für Hunde und ihre Besitzer ist die Michelwiese. Sie bietet eine Auslauffläche und Kontaktmöglichkeiten für Hunde und gleichzeitig einen schönen Blick auf die Hauptkirche St. Michaelis.

Das Schanzenviertel hingegen mag vielleicht nicht der erste Anlaufpunkt mit Hund sein, ist aber mit vielen hundefreundlichen Restaurants, Bars und Geschäften ein Ort, an dem sich die Vierbeiner wohlfühlen können. Rund um den alten Schanzenturm befindet sich der Sternschanzenpark mit einer großen Hundewiese, auf der sich die Tiere frei bewegen und miteinander spielen können. Während der Sommermonate wird das Open-Air-Kino am Sternschanzenpark zu einem Highlight, bei dem Hund und Mensch in geselliger Atmosphäre einen schönen Abend verbringen können. Hier muss allerdings auf die Leinenpflicht geachtet werden. Westlich des Hamburger Stadtzentrums bietet sich für Besucher ein Abstecher ins Alte Land an, ein Naturgebiet, dass mit ruhigem Ambiente in der Natur überzeugt und zum Gassigehen einlädt. Auf vielen unterschiedlichen Wander- und Spazierwegen können sich Hund und Herrchen oder Frauchen ordentlich bewegen. Diese Region ist am schönsten im Frühjahr, wenn alles blüht oder zur Erntezeit im Herbst. Im westlichen Teil der Stadt Hamburg befindet sich das Falkensteiner Ufer mit einem traumhaften Naturstrand und einem angrenzenden Leuchtturm. Hier können Hunde herumtollen und zusammenspielen.

Der schönste Naturwanderweg Hamburgs ist der 37 Kilometer lange Alsterwanderweg. Auf dem Wanderweg gilt Leinenpflicht, jedoch gibt es entlang des Pfades immer wieder offizielle Freilaufzonen. Vom Westufer der Außenalster erstreckt sich ein schöner Blick auf Hamburg. Auch Besuche am Hundestrand an der Elbe in Övelgönne oder dem stadtnahen Waldgebiet Niendorfer Gehege lohnen sich. Dadurch, dass die Nord- und Ostsee nicht weit und viele Ausflugsziele für Menschen und ihre vierbeinigen Begleiter in der Natur sind, gilt die Hansestadt als die hundefreundlichste Stadt Deutschlands. Neben vielen Hotels wie dem B&B Hotel, Panorama Inn Hotel, Hotel Altenwerder und Hyperion Hotel gibt es - wie in anderen Städten ebenso - einige private Anbieter von Ferienunterkünften, die tierfreundlich sind und Hunde in ihrer Unterkunft erlauben.

Wer nach Spaziergängen in der Stadt oder außerhalb des Stadtzentrums ein bisschen Abwechslung und Action haben möchte, kann Stand-up-Paddling mit seinem Vierbeiner machen. Der SUP Club Hamburg bietet spezielle Kurse an, in denen Besitzer alle Basics lernen und Stand-up-Paddling zusammen mit Hund ausprobieren können.

Berlin

Berlin hat für Hunde und ihre Besitzer viel zu bieten. Sowohl Sightseeing als auch Naturerlebnisse lassen sich in Deutschlands Hauptstadt vereinen. Das Tempelhofer Feld, ein ehemaliges Flughafengelände ist zu dem größten Park Berlins umgestaltet worden und perfekt für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Auf der riesengroßen Teer- und Radfläche kann Rad, Inliner und Skateboard gefahren werden, die Wiesen laden zu Ballsportarten, Picknick oder einfach zur Entspannung ein. Auf dem Tempelhofer Feld befinden sich zusätzlich drei umzäunte Hundewiesen, auf denen es unter anderem auch Agility-Parcours gibt. Woran Besitzer vor allem im Sommer denken sollten, ist, genügend Wasser für den Hund und sich selbst mitzunehmen, denn auf der großen Freifläche stehen keine schattenspendenden Bäume. An heißen Tagen bietet sich dann vielleicht eher eine Abkühlung im Grunewaldsee in Charlottenburg an, in dem gebadet werden darf. Im Bergmannkiez in der Nähe vom Marheinekeplatz befindet sich in der Heimstraße 2 der Barfladen Barfer’s Wellfood, in dem es für Vierbeiner viele leckere Snacks aus eigener Produktion zu kaufen gibt. Auch sonst gibt es im Kiez viele schöne Cafés und Restaurants, die tierfreundlich sind. Schöne Spazierrouten sind außerdem der Mauerpark, Gleisdreieckpark oder Tiergarten. Der Tiergarten ist vor allem an heißen Tagen durch die vielen Bäume schön schattig und von dort sind das Brandenburger Tor, der Reichstag und der Potsdamer Platz gut zu erreichen.

Was die Unterkunftssuche mit Hund betrifft, versprechen Hotels wie Holiday Inn Express, das Meininger Hotel, Hotel Seifert und viele mehr einen hundefreundlichen Aufenthalt. In die meisten Cafés, Bars oder Restaurants können Hunde einfach mitgenommen werden. Sicherheitshalber empfiehlt sich aber, lieber zuvor einmal nachzufragen. Zwei der vielen hundefreundlichen Cafés in Berlin sind das Wahrhaft Nahrhaft in Friedrichshain und das Café Bornträger am Prenzlauer Berg. Hier gibt es nicht nur leckere Speisen für Menschen, sondern auch hausgemachte Plätzchen, Torten oder Hunde-Eiscreme für die vierbeinigen Begleiter.

Dresden

Eine Kurzreise mit Hund nach Dresden ist sehr beliebt, denn Dresden hat einiges zu bieten. Ein Spaziergang durch den Schlosspark des Zwingers, über die Brühlschen Terrassen oder auf dem Neumarkt bieten sich bei gutem Wetter zu jeder Jahreszeit an. Die Stadt hat außerdem viele Parks und Grünflächen außerhalb der trubeligen Innenstadt wie zum Beispiel den Prießnitzgrund. Die Dresdner Heide, ein großes Wald- und Naherholungsgebiet, ist innerhalb einer halben bis dreiviertel Stunde mit dem Auto, Bus oder der Bahn erreichbar. Auch sie ist eine beliebte Gegend für ausgedehnte Spaziergänge in der Natur.

Der Große Garten bietet sich sehr gut für Jogging-Touren mit dem Vierbeiner an. Er befindet sich nahe des Stadtzentrums von Dresden und ist deshalb ein sehr beliebtes Ziel für Spaziergänger, Jogger und Radfahrer. Die großen Rasenflächen werden zudem gerne für Picknick, Entspannung und unterschiedliche Sportarten genutzt. Jedoch ist zu beachten, dass im Großen Garten Leinenpflicht gilt. Zu einer Radtour mit dem Hund lädt außerdem der Elberadweg ein und verspricht eine tolle Aussicht. Für eine kleine Abkühlung und zum Toben mit anderen Hunden kann der Vierbeiner zwischendurch im flachen Uferbereich in die Elbe springen. Stand Up Paddling mit dem Vierbeiner sind außerhalb der bewirtschafteten Badestrände jederzeit erlaubt. Die Stadt an der Elbe hat an die 26 hundefreundliche Hotels. Dazu zählen das Penck Hotel, ibis, Smetana Hotel, Motel One und das Hotel am Terrassenufer. Das Restaurant Pulverturm hat sogar eine eigene kleine Hunde-Speisekarte.

Lübeck

Die norddeutsche Handelsstadt bietet Spaß und Abwechslung für Hund und Mensch. So ist eine Tour durch die mittelalterlichen Gassen der Altstadt ein schöner Rundgang für Tier und Mensch. Das bekannte Holstentor, die sieben Kirchtürme, das Rathaus und die Marienkirche sollten bei der Besichtigung von Lübeck nicht ausgelassen werden. Hunde sind in den Kirchen nicht erlaubt, der Anblick von außen lohnt sich aber auch in jedem Fall und wenn noch eine andere Person dabei ist, kann einer bei dem Hund bleiben, während der andere die Marienkirche von innen besichtigt. Im Stadtpark oder entlang der Wallanlagen am Rand der südlichen Altstadt befinden sich Hundeauslaufzonen, in denen sich die vierbeinigen Reisebegleiter austoben können. Viele Ferienunterkünfte in Lübeck erlauben den Aufenthalt von Hunden. Es gibt ca. 30 hundefreundliche Hotels. Dazu gehören unter anderem das Viva und Ibis Hotel, das Park Inn Hotel und das Hotel Vier Jahreszeiten.

Auch die Umgebung von Lübeck ist sehr reizvoll und viele Sehenswürdigkeiten sind von Lübeck aus schnell erreicht. So gibt es viele Wandermöglichkeiten in und um Lübeck. Der Ratzeburger See oder das Fischerdorf Gothmund sind beliebte Ausflugsziele. In Neustadt können Besucher zusammen mit dem Hund bei einem GPS-Abenteuer knifflige Aufgaben auf einer Schatzsuche durch die Stadt lösen. Unter anderem führt die Spürnase des Hundes die Hundefreunde zu den Schätzen. Da die Ostsee so nah ist, bietet sich definitiv ein Ausflug zum Timmendorfer Strand, nach Travemünde oder Scharbeutz an. Vor allem in der Lübecker Bucht gibt es viele ausgewiesene Hundestrände, an denen die Hunde auf viele andere Spielgefährten treffen. Am Brodtener Steilufer, einer vier Kilometer langen Steilküste zwischen Travemünde und Niendorf, kann oberhalb des Steilufers auf gut begehbaren Wegen gewandert werden. Hier bekommen Hunde viel Auslauf und es erschließt sich ein schöner Blick über die Küste. Im Winter können Hunde uneingeschränkt an jeden Strand und zusammen mit ihrem Besitzer ausgedehnte Strandspaziergänge unternehmen.

Mehr Informationen: Wichtig für einen gelungen Städtetrip größer als Größer als Zeichen Hundebesitzer kennen ihre Hunde am besten und können somit auch einschätzen, was für ihren Hund möglicherweise überfordernd, beängstigend oder zu anstrengend sein könnte. Bei Hunden, die sich nicht gut mit anderen Artgenossen vertragen oder die im Restaurant Unruhe stiften, sollten Besitzer verantwortungsvoll sein und bestimmte Situationen vermeiden. Das gilt sowohl für die Innenstädte, Parks und andere Grünanlagen als auch Hotels und Restaurants.

Düsseldorf

In der Landeshauptstadt von NRW bieten sich die Innenstadt und Umgebung definitiv für Spaziergänge an. Die Rheinufer-Promenade und Königsallee laden zum Flanieren ein. Die Promenade verbindet den modernen Medien-Hafen mit der Altstadt. Hier befinden sich viele hundefreundliche Cafés und Restaurants mit Blick auf den Rhein. Direkt am Rhein liegt der Galerie Burghof Biergarten, in den Hunde sehr gut mitgenommen werden können.

Der Rheinpark oder Schlosspark Garath sind schön, um spazieren zu gehen und auch im Hof- oder Floragarten in Unterbilk können sich Besucher gut aufhalten. Wichtig zu beachten ist, dass in Park-, Garten- oder Grünanlagen Leinenpflicht gilt .Auf öffentlichen Grünflächen können Hunde jedoch frei laufen. Düsseldorf hat mehr als 30 Hundeauslaufflächen sowie mehrere Hundefreilaufflächen. Frei laufen dürfen Hunde zum Beispiel auf dem Wiesenstreifen am Südrand des Schlossparks Benrath. Auch gibt es einige Brachflächen in der Umgebung: zum Beispiel die Wiesenfläche am Brücker Bach in Fließrichtung am rechten Ufer zwischen der Brücke am Mendelweg und der Himmelgeister Landstraße oder die ehemalige Sportfläche Tannenhof. Lange Spaziergänge hingegen können Hundebesitzer mit dem Vierbeiner im Aaper Wald machen. Für eine Pause ist der Waldgasthof Gut Wolfsaap mit deutschen und rheinischen Gerichten, aber auch mediterranen Speisen eine gute Wahl. Vor allem im Sommer lässt sich dort im Biergarten gut Kaffee und Kuchen genießen. Hunde sind sowohl im Biergarten als auch in der Gaststätte willkommen. Ein bisschen außerhalb in Meerbusch ist ein kleiner Strandbesuch für viele Hunde ein Highlight, da sie hier ohne Leine am Wasser toben können. Von hier aus sind zudem sehr schöne Sonnenaufgänge zu sehen.

Düsseldorf hat auch, was Unterkünfte für Hunde betrifft, einiges zu bieten. Im B&B Hotel, Leonardo Boutique Hotel, Mercure Hotel und Kastens Hotel könne Hunde zusammen mit ihren Besitzern nächtigen.