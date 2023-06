Vor 105 Jahren hat Max Reinhardt, der vor 150 Jahren als Maximilian Goldmann in Baden geborene Regisseur und Intendant, Schloss Leopoldskron vor den Toren Salzburgs gekauft und zu einem Treffpunkt der Kunst und der Künstler gemacht. Das Schloss, Mitte des 18. Jahrhunderts als Sommersitz des Erzbischofs Leopold Freiherr von Firmian errichtet, ist heute im Besitz der internationalen Non-Profit-Organisation Salzburg Global Trust und ein Seminarhotel mit prächtigen Räumen und dem „schönsten Stuck nördlich der Alpen“, wie Hoteldirektorin Karin Pfeifenberger erklärt.

Räumlichkeiten waren Filmkulisse von „Sound of Music“

Die noblen Räumlichkeiten dienten schon als Kulisse für eine Talentschau von Karl Lagerfeld und für die Verfilmung von „Sound of Music“, wobei das Venezianische Zimmer in Hollywood nachgebaut wurde - in größerer Ausführung. Die Bibliothek mit 22000 Büchern wurde der Klosterbibliothek von Sankt Gallen nachempfunden. „Es steckt viel Reinhardt in diesem Schloss“, sagt Pfeifenberger. Der Theatermann, der 1937 in die USA emigrierte, wo er vor 80 Jahren starb, habe jedes einzelne Zimmer inszeniert und dafür vieles zusammengekauft - aus aufgelassenen Kirchen und Schlössern. Reinhardt hat aber auch Leinwände aus Theaterkulissen integriert und Drachen aus China importiert, um die Säle nach seinem Gusto auszustatten.

Historische Räumlichkeit: Im Roten Salon auf Schloss Leopoldskron wurden die Salzburger Festspiele gegründet.

Das gilt besonders für den Roten Salon, in dem die Salzburger Festspiele gegründet wurden. Nun erstrahlt der historische Salon in neuem, zeitgemäßen Glanz. Trevor D. Traina, ehemaliger Botschafter der Vereinigten Staaten in Österreich, und Ken Fulk, international renommierter Stardesigner, machten ihn mit einem eigens gestalteten Wandgemälde, das an eine Theaterkulisse erinnert, und einem Tisch mit spiegelnder roter Oberfläche zu einem Gesamtkunstwerk. Den Fellows des Salzburg Global Trust, die sich alljährlich im Schloss versammeln, „um eine bessere Welt zu gestalten“ wird‘s gefallen. Und wahrscheinlich auch den prominenten Gästen, die hier immer wieder gern gesehen sind. Hillary Clinton war schon da, Khofi Annan und auch der heutige König Charles III. als er noch Prinz war. Aber auch ganz normale Hotelgäste können sich am neuen Glanz des Roten Salons erfreuen.

Weitere Infos auf www.schloss-leopoldskron.com