Egal ob man dabei mit dem Auto oder dem Fahrrad die Grenze überquert, immer gilt der Grundsatz: Andere Länder, andere Gesetze. Wer vor der Abfahrt in unser Nachbarland etwa hektisch nach den hierzulande gesetzlich vorgeschriebenen Warnwesten im Auto sucht, kann sich entspannen. Die sind in Dänemark nämlich keine Pflicht, sondern lediglich dringend empfohlen.

Vorsicht bei Alkohol am Steuer

Wie in Deutschland liegt die Promillegrenze in Dänemark bei 0,5 Promille. Bei Verstößen drohen hohe Strafen. So rechnen die dänischen Behörden die Promillegrenze mal Nettogehalt. Bei einem Nettogehalt von beispielsweise 2000 Euro und 0,66 Promille, werden 1200 Euro fällig. Wird man mit zwei Promille oder mehr am Steuer erwischt, kann ein gesamtes Monatsgehalt und dazu noch das Fahrzeug beschlagnahmt und zugunsten der dänischen Staatskasse versteigert werden.

Die Gesetzesverschärfung trat am 31. März 2021 unter der Überschrift „Vanvidskørsel skal stoppes – 9 tiltag for tryghed påde danske veje” (etwa: Verkehrsrowdytum stoppen – 9 Maßnahmen für mehr Sicherheit auf dänischen Straßen) in Kraft.

Zu schnelles Fahren wird teuer

Wie in Deutschland sind auch in Dänemark Radarwarner und Blitzer-Apps verboten. Ihre Verwendung wird mit empfindlichen Geldstrafen geahndet. Apropos Geldstrafe: Die sind in Dänemark tendenziell höher als in Deutschland. Beispiel Tempolimit: In Dänemark gilt auf Landstraßen 80 Kilometer pro Stunde und auf Autobahnen in der Regel 130 Kilometer pro Stunde. Beim Übertreten der Geschwindigkeit werden 1200 Kronen, also rund 160 Euro fällig. Je nach übertretender Geschwindigkeit steigt die Strafe an. Wer 16 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, zahlt bereits rund 240 Euro. Genau wie in Deutschland ist in Dänemark die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer verboten. Telefonieren ist nur via Freisprecheinrichtung erlaubt.

Vorsicht für Linksabbieger mit dem Rad

Auch Fahrradfahrer müssen sich mit anderen Vorschriften vertraut machen. Biker dürfen in Dänemark zum Beispiel grundsätzlich nicht nebeneinander fahren, außer die aktuelle Verkehrssituation erlaubt es. Und nach links abbiegen ist nur indirekt gestattet. Radfahrende müssen eine Kreuzung also zunächst in gerader Richtung überqueren und erst danach abbiegen. Ausnahmen sind beschildert.

Eine gesetzliche Promillegrenze für Fahrradfahrer gibt es in Dänemark nicht. Wer aber bei einer Kontrolle erwischt wird und sein Rad nicht mehr sicher durch den Verkehr führen kann, muss dennoch das Portemonnaie zücken und ab 200 EUR Bußgeld zahlen.