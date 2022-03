Dockschleusung der «Mein Schiff 1» in Bremerhaven FOTO: Anastasia Lenz Bremen Ungewöhnliche Schleusenpassage für Kreuzfahrtschiff Von dpa | 02.03.2022, 19:00 Uhr | Update vor 33 Min.

Wie schleust man ein 315 Meter langes Schiff durch eine um zehn Meter kürzere Schleuse? Indem man die Tore an beiden Enden zugleich öffnet. Und mit einer solchen sogenannten Dockschleusung hat das Tui-Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 1“ am Mittwoch den Kaiserhafen in Bremerhaven verlassen. Bei dem ungewöhnlichen Manöver waren Passagiere an Bord, wie der Hafenbetreiber Bremenports mitteilte.