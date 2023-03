Reiseprogramme wie DiscoverEU oder Interrail sind bei jungen Erwachsenen sehr beliebt. Symbolfoto: Imago Images/Panthermedia up-down up-down DiscoverEU-Ticket zu gewinnen Umsonst durch Europa reisen: So können junge Menschen das EU-Ticket gewinnen und | 16.03.2023, 20:17 Uhr Von dpa Pia Hinrichs | 16.03.2023, 20:17 Uhr

Zwei Mal im Jahr verlost das Reiseprogramm „DiscoverEU“ Gratis-Zugtickets an junge Europäer. Jetzt ist es wieder so weit: 35.000 Tickets für eine Reise quer durch Europa sind zu gewinnen. So nimmt man an der Verlosung teil.