Umfrage: Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern wird teurer Von dpa | 01.04.2022, 10:19 Uhr

Von den steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen ist auch die Tourismusbranche nicht verschont. Unternehmer in Deutschlands Nordosten werden die Mehrkosten einer Umfrage nach an die Urlauber weitergeben. Kritik gibt es an den teils unklaren Corona-Regeln.