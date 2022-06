ARCHIV - Tui rechnet für Mallorca in diesem Sommer mit einer «perfekten» Urlaubssaison. Foto: Clara Margais/dpa/Archivbild FOTO: Clara Margais Tourismus Tui erwartet „perfekte“ Saison für Mallorca Von dpa | 09.06.2022, 09:54 Uhr

Ab in den Süden: Alle Flieger, die in die Sonne gehen, sind derzeit voll, so ein Sprecher des Reiseanbieters Tui. Vor allem für Mallorca prognostiziert er eine großartige Urlaubssaison.