Es ist ein Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr. Sebastian Ebel steht an Gleis 11 im Bahnhof in Osnabrück. Der Chef des weltgrößten Reisekonzerns Tui wartet auf einen besonderen Zug. Mit seinen 16 Waggons und einer Länge von 468 Meter ist der Tui-City-Express nicht nur eine imposante Erscheinung, sondern der Nachtzug bietet auch Platz für 700 Betten.

„Da kommt er“, kündigt Ebel die Einfahrt des Zuges in den Osnabrücker Bahnhof an. Gestartet in Amsterdam, geht es um 22.36 Uhr von Osnabrück weiter über Hannover nach Prag, wo der Zug am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr ankommt.

Tui-Chef Sebastian Ebel steigt in Osnabrück in den neuen Nachtzug, der über Hannover nach Prag fährt.

Zug mit 700 Betten komplett ausgebucht

Neben dem Vorstandsvorsitzenden des Reisekonzerns und einigen Journalisten sind 700 Fahrgäste an Bord des damit ausgebuchten Zuges, der ursprünglich von dem niederländischen Unternehmen GreenCityTrip aufs Gleis gesetzt wurde. „Das Angebot der Niederländer fanden wir so spannend, dass wir eine Kooperation eingegangen sind“, erklärt Ebel.

Abfahrtszeiten und Preise des Tui-City-Express

Nun fährt der Zug jede Woche am Donnerstagabend über Osnabrück und Hannover nach Prag und am Sonntagabend wieder zurück. Genug Zeit also, die reizvolle Hauptstadt der Tschechischen Republik an der Moldau zu erkunden.

Reisenden stehen insgesamt vier verschiedene Zugabteilkategorien zur Verfügung. Vom Economy-Abteil, das mit maximal fünf Passagieren belegt wird und mit gegenüberliegenden Sitzbänken und an der Wand befestigten Betten ausgestattet ist, bis hin zum eigenen Comfort-Privat-Abteil, das über ein Waschbecken und Steward-Service verfügt, ist alles dabei.

Hier können die Fahrgäste die Beine lang machen.

Extras wie beispielsweise Frühstücksboxen oder Bettwäsche sind optional buchbar. Der Zug ist über Tui (Niederlande und Deutschland) sowie über GreenCityTrip selbst buchbar. Für die Zeit in Prag stehen laut Tui 240 Städtehotels und 190 Ausflüge zur Verfügung.

Die Preise beginnen bei 144 Euro in einer Economy-Kabine. Der Preis beinhaltet Hin- und Rückfahrt, wobei es egal ist, ob die Fahrgäste in Osnabrück oder Hannover zusteigen. Laut GreenCityTrip ist es derzeit nicht möglich, ein One-Way-Ticket zu buchen.

Aus dem Tui-City-Express wird im Winter der Tui-Ski-Express

Die Preise für Nachtfahrten mit dem Zug in österreichische Skigebiete stehen laut Tui unterdessen noch nicht fest. Klar ist aber, dass der Zug in den Wintermonaten nicht mehr Prag ansteuert, sondern dann wöchentlich in die Alpen fährt. Aus dem Tui-City-Express wird der Tui-Ski-Express.

Von Amsterdam und Utrecht in den Niederlanden geht es mit Stopps in Köln, Bonn, Koblenz und Frankfurt nach Österreich. Der Nachtzug verkehrt wöchentlich vom 23. Dezember bis 12. März. Nach dem Einstieg in den Niederlanden und in Deutschland teilt sich der Zug in Wörgl in eine Route nach Tirol und Vorarlberg und eine weitere ins Salzburger Land, um in den verschiedenen beliebten Wintersportorten zu halten.

Was auffällt, ist, dass der Ski-Express bislang nicht in Norddeutschland hält. „Das soll noch kommen“, verspricht Tui-Boss Ebel und kündigt gleichzeitig an, dass Tui den Markt für Nachtzug-Fahrten weiter aufmischen will. Die Routen nach Prag und Österreich seien erst der Anfang.

Der Tui-City-Express fährt in den Osnabrücker Bahnhof ein.

„Wir sind bereits mit weiteren Anbietern im Markt im Austausch, um das Potenzial für zusätzliche Strecken nach Österreich, Italien, Frankreich oder Skandinavien zu bewerten“, erläutert Ebel und Nicole Sohnrey, Leiterin Städtereisen bei Tui, fügt hinzu: „Wir sehen ein hohes Interesse an Städtereisen bei unseren Gästen. Wir haben unser Angebot weiter ausgebaut und über 100 neue Hotels in ganz Europa unter Vertrag genommen, darunter auch Top-Hotels in Amsterdam, Wien und Prag.“

Wenngleich die pauschal gebuchten Flug-Urlaubsreisen laut Ebel für Tui auch weiterhin die zentrale Grundlage bilden sollen, ist nach den Worten des Konzernchefs auch klar, wohin es mit den neuen Zugreisen gehen soll: „In den nächsten drei bis vier Jahren wollen wir um die zehn Routen bedienen.“