Tourismus in der Türkei Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Antalya, Izmir, Bodrum Tui baut Urlaubsangebot für die Türkei deutlich aus Von dpa | 30.05.2023, 17:12 Uhr

Schon jetzt bringt Tui Millionen Gäste in türkische Urlaubsregionen. Doch im kommenden Jahr sollen es noch mehr werden. Der Veranstalter will seine Kapazitäten in der Türkei kräftig steigern.