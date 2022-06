Nicht in jedem Land ist Trinkgeld üblich. Mancherorts gilt es sogar als beleidigend. FOTO: imago stock&people Zur Urlaubssaison Reise-Knigge: So viel Trinkgeld sollten Sie in diesen Ländern geben Von Alina Groen | 15.06.2022, 20:00 Uhr

In den Sommermonaten zieht es viele Menschen wieder in den Urlaub. Spätestens beim ersten Restaurantbesuch kommt dann die Frage auf, wie viel Trinkgeld üblich ist. Wir zeigen ihnen, in welchen Ländern sie mit hohen Preisen rechnen müssen und wo die Extragebühr schon fast als Beleidigung aufgefasst wird.