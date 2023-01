Sir Francis Drake war bereits zweieinhalb Jahre auf Weltumsegelung, hatte Südamerika umfahren und Ozeanien durchquert, bevor er zur Südspitze Afrikas gelangte. Doch an jenem 15. Juni 1580 überwältigte ihn der Anblick des Tafelbergs, des Lion‘s Head und der markant aufragenden Zacken der Zwölf Apostel so sehr, dass er ins Schwärmen geriet: „Es ist das schönste Kap, das wir bei der gesamten Befahrung des Globus gesehen haben.“

„Wer würde da widersprechen wollen, der Mann hatte schließlich Ahnung“, sagt Wanderguide Dominic Chadbon, 49. „Mir ging es ähnlich: Ich war lange Jahre in Botswana als Safariguide und hatte schon viele Länder bereist“, fährt der gebürtige Brite fort. „Aber als ich 1997 bei einem Urlaub den Tafelberg bestieg, war es Liebe auf den ersten Blick - ich bin dann auch gleich hier geblieben.“

Rausch aus Farben, Formen und Gerüchen

Gleich zu Beginn unserer Überquerung des Tafelbergs schwelgen wir in einem Rausch aus Farben, Formen und Gerüchen im Botanischen Garten von Kirstenbosch. Der Tree-Canopy-Walkway, ein Baumkronenpfad in rund zehn Metern Höhe über dem Waldboden, windet sich wie eine Schlange durch einen Zauberwald.

Dominic ist als studierter Biologe in seinem Element, er zeigt uns gelbe Nagelkissen und „Rooistompie“, frei aus dem Afrikaans übersetzt „rote Zigarettenstummel“. Er hebt eine abgefallene Blüte aus der Wiese und mimt damit herrlich komisch einen lässig rauchenden Ganoven. So wird Botanik humorvoll vermittelt!

Blick vom Lionshead durch Bilderrahmen auf den Tafelberg. Foto: N. Eisele-Hein/SRT

„Das sind übrigens beides Proteen. Diese Pflanzen gab es schon auf dem Urkontinent Gondwana - darum findet man sie auch in Australien.“ Und dabei zeichnet er die Drift der Kontinente in den Sand. Natürlich zeigt er uns auch die Königsprotea, die Nationalblume Südafrikas. Nebenbei sammelt er Rooibos und Honeybush. Dann reicht er uns „Bachu“ zum Schnuppern. „Das sind Zitronenblätter, der Name stammt aus der Sprache der Buschmänner. Daraus machen wir uns später einen herrlichen Tee.“

Wir lassen die Skeleton Gorge rechter Hand liegen und folgen dem Contour Path zum Constantia Nek und zu den Granite Foot Hills. Dominic gibt uns etwas Zeit zum Fotografieren, während er einen kleinen Snack vorbereitet. Aus seinem Rucksack zaubert er Tupperdöschen mit Schinken, Käse, Wurst, gekochten Eiern, Paprika, Tomaten. Noch bevor er die Kunststoffteller berührt, desinfiziert er sich vorbildlich mit einem biologischen Waschgel die Hände. Nach dem opulenten Snack gibt es sogar noch einen Espresso aus der Thermoskanne - unser Guide ist bestens organisiert. Gut gestärkt wandern wir weiter.

Blick über die Weinberge

Über zahlreiche Serpentinen gewinnen wir rasch an Höhe und genießen einen Blick, der Rotweinkenner verzücken dürfte: Direkt gegenüber wellen sich die Weinberge von Groot Constantia, Eagle‘s Nest und High Constantia.

Unser Ziel für heute ist das Orange Kloof Camp. Es untersteht der Nationalparkverwaltung und lässt sich mit einer luxuriösen Alpenvereinshütte vergleichen. Die Küche im Hauptgebäude aus Blockbohlen ist mit einem XXL-Kühlschrank ausgestattet. Geschlafen wird in stationären Zelten mit bequemen Feldbetten.

Wie versprochen dampft schon bald unser Bio-Kräutertee in den Tassen. Zum Dinner gibt es den Klassiker: Pasta mit Tomatensauce und Gemüse. Den obligatorischen Rotwein kredenzt Dominic aus einem Tetrapac. Connaisseure mögen die Nase rümpfen, doch der Cabernet Sauvignon ist sehr gut trinkbar. Auf der Terrasse gibt der Guide noch ein paar Stories zum Besten, während wir die Sternschnuppenschauer über dem Tafelberg beobachten.

Blaue Iris und rosarote Gladiolen, über deren kopfgroßen Blüten grün schillernde Kolibris schwirren - auch die nächste Etappe durch die rot blühende Heide wird zum Festival der Sinne. Über den Smut‘s Track gelangen wir zum Overseers Cottage. Vorsichtig arbeiten wir uns über einen Felsenpfad und Leitern, die über steilere Abstürze und große Steinbrocken hinweghelfen.

Der Gipfel auf 1085 Meter, Maclear‘s Beacon, ist ein eher schmuckloser Steinhaufen, eine bronzene Reliefplakette erklärt das Panorama: Cape Flats, Table Bay und die Tygersberg Hills, die Weinstädte Franschhoek und Stellenbosch. „Dort hinten in der False Bay seht ihr sogar das berühmt-berüchtigte Seal Island, wo die Weißen Haie auf der Jagd nach Robben oft mit unglaublicher Geschwindigkeit aus dem Wasser schießen“, sagt Dominic. Nein, dieser Berg benötigt kein Gipfelkreuz oder zusätzliches Lametta. Wie in Trance wandern wir über das wellige Hochplateau.

Kapstadt von oben

Eine knappe Stunde weiter westlich, wo der Abstieg unweit der Seilbahn beginnt, reicht der Blick über ganz Kapstadt. Wir sehen die freudigen Gesichter der Passagiere in der Gondel, die einst aus der Schweiz importiert wurde und bereits seit bald 90 Jahren Besucher auf den Gipfel transportiert.

Wir sehen Kletterer, die auf verschieden schweren Routen den „Hoerikwaggo“, den „Berg im Meer“ erklimmen, wie ihn die Khoisan noch heute nennen. Schauen hinab auf den Signal Hill, wo pünktlich um 12 Uhr jeden Tag die „Noon Gun“, eine Kanone, abgefeuert wird die die Tauben auf dem Berg aufschreckt.

Beste Lage: Über die Aussicht können sich die Gäste des Restaurants auf dem Tafelberg nicht beklagen. Foto: N. Eisele-Hein/SRT

Wir sehen das Capetown-Fußballstadion und erinnern uns an die fantastische Stimmung und den Lärm Abertausender Vuvuzelas während der Weltmeisterschaft 2010. Die Gefängnisinsel Robben Island liegt deutlich erkennbar im Tiefseeblau. Diese ganze wunderbare Stadt liegt uns zu Füßen und schlagartig wird klar, warum so viele Menschen hierher auswandern.

Gerade noch rechtzeitig erreichen wir die Gondel. Denn urplötzlich dreht der Wind und legt sein Tischtuch aus einer dichten, eisig kalten Wolkendecke über das Plateau.

Von der Talstation fahren wir in wenigen Minuten mit dem Taxi zu unserem Hotel hoch über Camps Bay. Von der Terrasse können wir beobachten, wie die Gondel noch bis Dienstschluss kurz vor der Bergstation im Nebel verschwindet. Auch der Ausblick auf den nahen Lion‘s Head, unser nächstes Wanderziel, ist überwältigend.

Kuppe in Zuckerhutform

Kurioserweise scheint die Kuppe in Zuckerhutform gleich nach dem Sonnenuntergang zu neuem Leben zu erwachen. Auf der Südflanke wuselt es förmlich vor Dutzenden Lichtkegeln, die sich ihren Weg zum Gipfel suchen. „Das sind die Stirnlampen der Mondsüchtigen“ erklärt die Hotelmanagerin. „Immer bei Vollmond zelebrieren Outdoor-Freaks eine Art Happening auf dem Gipfel.“

Am nächsten Morgen ist der Mond noch ganz leicht am Firmament sichtbar, während der Löwenkopf von Nebelschwaden umspielt wird. Allmählich löst sich der Dunst auf und der markante Gipfel entsteigt der silbern schimmernden Wattepackung. Auch der Tafelberg und die Zwölf Apostel ragen wie riesige Ozeankreuzer aus dem Wolkenmeer.

Wir schnüren die Wanderstiefel und steuern mit unserem Mietauto in wenigen Minuten über Kloofs Neck zum Lion‘s Head. Gerade noch rechtzeitig ergattern wir einen der wenigen Parkplätze direkt am Trailbeginn des Spiral Way, wo sich mittlerweile auch zwei Container-Cafés fest etabliert haben. Der Wächter bekommt ein paar Rand Parkgebühr - abgesehen von der Pilgerfahrt bei Vollmond sollte man diese Ecke, vor allem die etwas abgelegenen Parkplätze an der nördlichen Hangseite bei Dunkelheit meiden, kommt es hier immer wieder zu Diebstählen und Überfällen.

Auf einer breiten Fahrstrecke laufen wir uns bis zum Startplatz für Paraglider warm. Danach geht es auf einem teilweise mit Bohlen befestigten, steiler werdenden Steig durch ein Silberbaumwäldchen, immer im Uhrzeigersinn um den Berg herum. Auch die Silberbäume gehören zur großen Gruppe der Proteen. Der silberne Glanz der Oberfläche reflektiert die Sonneneinstrahlung und schützt die Bäume vor Austrocknung.

Wie hatte es Dominic gestern noch erklärt: Alleine am Kap gedeihen über 9000 Pflanzenarten, mehr als zwei Drittel davon sind endemisch. Auf nur 0,04 Prozent der weltweiten Landfläche gibt es weitaus mehr Arten als in seiner Heimat England - das ist Weltrekord. Sein Landsmann, der englische Naturforscher William Burchell, hat das Kap bereits im Jahre 1810 als „Königreich der Flora“ geadelt.

Längst hat sich der Dunst bei beständig steigenden Temperaturen verflüchtigt. Auf der dem Ozean zugewandten Ostseite erstrahlt die goldene Strandsichel von Camps Bay im Morgenlicht. An den vier Strandabschnitten von Clifton Bay tummeln sich erste Sonnenanbeter. Eine Schulklasse vergnügt sich mit ihren Surfbrettern in der Brandung.

Vom Wanderweg zum Klettersteig

Mit der ersten Leiter an der Nordseite mutiert der bis dahin einfache Wanderweg zu einem Klettersteig - jetzt sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt. Einige Wanderer mit Höhenangst sorgen für Staus. Für sie ist es hier noch möglich, rechtzeitig umzukehren, denn es folgen weitere Leitern, Klammern und Eisenketten an zum Teil exponierten Stellen.

Der Spiral Way macht fortan seinem Namen alle Ehre und umrundet die Gipfelpyramide des Löwenkopfs in einer vollständigen Korkenzieher-Windung. Der letzte Gipfelaufschwung erfordert nochmal ein beherztes Hinlangen. Auf zahlreichen Leitern und Klammern wird auch der Bizeps gefordert.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Informationen: www.southafrica.net Flugzeit: 11 Stunden Reisezeit: Am besten von November bis April, am Kap herrschen häufig Temperaturen über 30 Grad, aber aufgrund wechselnder Winde sind Temperaturstürze an der Tagesordnung. Über dem Tafelberg ziehen nachmittags regelmäßig dichte Wolken auf - dieses Wetterphänomen erschwert die Orientierung und lässt die Temperaturen rapide absinken. Eine Schlechtwetterausrüstung mit langen Hosen und warmer Jacke mit Kapuze gehört daher mit in den Rucksack. Essen: Bombay Bicycle Club, 158 Kloof Street, bohemianische Speisen, lecker, günstig, international. Reverie Social Table, 226A Lower Main Road, Observatory, Erlebnisgastronomie vom Feinsten.

Doch dann ist es geschafft. Gipfelkreuz? Fehlanzeige! Ein Schild an einem hässlichen Betonsockel markiert den höchsten Punkt: „Lion‘s Head, 669,9 m“ steht darauf. Ganz schlicht. Aber die Buchstaben und Zahlen leuchten dafür in Regenbogenfarben.

Für Glückshormone sorgt das 360-Grad-Panorama. Die Bilderbuchstrände von Camps Bay bis Sea Point und die architektonische Vielfalt Kapstadts liegen uns zu Füßen. Der mächtige Tafelberg mit den Zwölf Aposteln auf Augenhöhe sehen überwältigend aus. Ergriffen kauen wir unsere Müsliriegel. Putzige Klippschiefer - direkte Verwandte der Elefanten - wuseln um unsere Beine, um sich die Krümel einzuverleiben. Und während uns die Fellknäuel fortan wie Schoßhündchen anbetteln, müssen wir wieder an Dominic denken. Wie sagte er doch: Er ist nach dem Urlaub einfach in Kapstadt geblieben...