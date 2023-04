Einfach mal den Stress hinter sich lassen und ein paar Tage dem Alltag entfliehen. Dafür bieten sich vor allem lange Wochenenden und Brückentage an. Wir haben die besten Termine und Reisevorschläge dazu ermittelt.

Anfang April: Spontanes Osterwochenend

Wer spontan Lust auf eine Auszeit hat, der muss aufgrund der Ferien etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber noch gibt es diverse Möglichkeiten eine Unterkunft an Nord- und Ostsee, im Harz oder im Sauerland zu finden. Vier Tage hat man dann Zeit die Seele baumeln zu lassen.

Anfang Mai: der Tag der Arbeit

In diesem Jahr fällt der erste Mai endlich mal wieder auf einen Montag und beschert uns so ein langes Wochenende. Wie wäre es also mit einem Städtetrip oder einem Aktivurlaub im Harz.

Ende Mai: Vier Tage mit dem Partner in den Frühling

Am Donnerstag, 18. Mai, ist dieses Jahr Christi Himmelfahrt. Wer den 19. Mai frei nimmt, der kann vier Tage lang (von 18. bis 21. Mai) verreisen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Städtetrip nach Wien oder Venedig? Alternativ bietet sich ein Wellness-Wochenende mit dem Partner oder etwa als Mädelsgruppe an der See oder in Österreich an.

Katze müsste man sein - alternativ kann man aber auch seine Brückentage geschickt nutzen und sich eine Auszeit auf Mallorca gönnen. Foto: SRT-Archivbild

Anfang Juni: Langes Wochenende in Italien

Pfingsten liegt dieses Jahr wieder etwas früher: Der Pfingstsonntag ist der 28. Mai, der Montag ebenfalls Feiertag. Da lässt sich von 27. bis 29. Mai drei Tage lang verreisen, ohne einen Urlaubstag zu „verbrauchen“. Etwa an den Gardasee - was auch shoppingmäßig eine gute Idee ist, weil der Pfingstmontag in Italien kein Feiertag ist. Oder man macht mit den Freunden eine Radtour, zum Beispiel am Bodensee. Tipp: Noch einen oder zwei Tage anhängen, dann entkommt man dem Stau.

Mitte Juni: Freizeitpark oder ab in den Süden

Eine wunderbare Reisezeit und immerhin auch in acht Bundesländern Gelegenheit für eine Urlaubsbrücke bietet Fronleichnam am Donnerstag, 8. Juni. Wer den 9. Juni frei nimmt, der kann in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie teilweise in Sachsen und Thüringen von 8. Juni bis 11. Juni vier Tage verreisen. Ein perfekter Termin für spannende Stunden in einem Freizeitpark oder für den Kurztrip nach Mallorca.

Zum Auffrischen der Sonnenbräune bietet sich eine Reise nach Ägypten an. Foto: FTI/SRT-Archiv

Anfang Oktober: Wandern in den Bergen

Der Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, fällt 2023 auf einen Dienstag. Wer sich am 2 Oktober (Montag) einen Tag Urlaub gönnt, der kann vom 30. September bis zum 3. Oktober verreisen. Der Termin ist perfekt für ein Wander- und Weinwochenende an der Mosel, im Elsass oder in Südtirol. Wer noch drei Tage drauflegt, der kann preiswert dem Sommer hinterher reisen, zum Beispiel an die türkische Riviera.

Ende Oktober: Die Sonnenbräune auffrischen

Am Dienstag, 31. Oktober, feiert die protestantische Hälfte der Bundesrepublik den Reformationstag, am Tag drauf, Mittwoch, 1. November, folgt die katholische mit Allerheiligen. Für alle Konfessionen ist das eine gute Gelegenheit, noch einen oder besser zwei Tage anzuhängen und etwa von 28. Oktober bis 1. November fünf Tage zu verreisen - etwa auf einen Städtetrip nach London, zu einem langen Gourmet-Wochenende in den Schwarzwald oder zum Auffrischen der Sonnenbräune nach Ägypten.

Geht immer: Schnupperkreuzfahrten erfreuen sich grade bei Kreuzfahrtneulingen großer Beliebtheit. Foto: Color Line/SRT-Archiv

Irgendwann: Schnupperkreuzfahrt mit den Liebsten

Ein langes Wochenende ohne Brückentage hat den Nachteil, dass mehr Urlaubstage eingesetzt werden müssen. Dafür funktioniert es an jedem Wochenende. Am besten nimmt man sich sowohl Freitag als auch Montag frei, dann ist man weg vom Stau der Wochenend-Ausflügler. Unsere Tipps: eine Städtereise nach Berlin, eine Schnupperkreuzfahrt von Kiel nach Oslo und zurück oder ein Last-Minute-Schnäppchen irgendwohin, wo gerade die Sonne scheint.