„DJ Mag" Top 100: Bester deutscher Club ist das Bootshaus in Köln Von dpa | 21.07.2022, 10:21 Uhr

Sommerzeit: Partyzeit - zum Beispiel auf Ibiza. Dort befindet sich der angeblich beste Club der Welt. Auch Deutschland ist in den Top Five vertreten, das Berliner „Berghain“ liegt aber nicht mehr in den Top Ten.