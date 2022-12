Wombat im Symbio Wildlife Park Foto: Lawrence Furzey/Destination NSW/dpa-tmn up-down up-down Von Koala zu Pinguin Tierischer Trip von Sydney nach Melbourne Von dpa | 05.12.2022, 04:34 Uhr

Auf den rund 1300 Kilometern zwischen Australiens größten Städten gibt es zahlreiche idyllische Örtchen, endlos lange Strände - und all die Tiere, die so typisch sind für Down Under.