Einfach so über die Ozeane oder Meere cruisen. Herrlich entspannend und erholsam. Tagsüber die Sonne oder wahlweise auch Wind und Wetter genießen, abends gibt es etwas Leckeres zu essen und/oder man lässt sich gut unterhalten. Ab und zu ein Landausflug mit vielen Eindrücken von fremden Kulturen. Ja, so eine Kreuzfahrt ist etwas Herrliches. Aber vielen Urlaubern und Meersüchtigen reicht eine „einfache“ Kreuzfahrt nicht mehr. Es muss schon etwas ganz Besonderes sein. Geboren waren die Themenkreuzfahrten – zum Beispiel für Fans des Schlagers, der Rock- und Metal-Musik und der fünften Jahreszeit.

Karneval

Der Jeckliner sticht 2023 zum dritten Mal mit zahlreichen Top-Acts in See. Mit der Mein Schiff 4 soll es vom 1. bis 5. Mai 2023 von Mallorca aus durch das Mittelmeer gehen. Seien Sie dabei, wenn es wieder heißt: Helau, Alaaf & Ahoi! Auf der viertägigen Kreuzfahrt können Jecken aus der ganzen Welt stimmungsvoll feiern und durch die schönste „Zick“ im Jahr schunkeln – auch wenn die eigentliche Karnevalszeit dann schon wieder vorüber ist. Aber im Mai und dann im Mittelmeer ist es garantiert wärmer als im Februar in den heimischen Gefilden. Die Tour geht von Mallorca nach Korsika, dann nach Barcelona und wieder zurück.

Schlager

Um eine Party zu feiern, muss man aber nicht unbedingt ans Mittelmeer. Das geht auch an der Ostsee. Mit der Mein Schiff 6 zum Beispiel. Das heißt es: Schlager-Alarm. Bekannte Stars der Szene sind dabei, um richtig Stimmung zu machen. Ein Konzert jagt das nächste, Langeweile kommt garantiert nicht auf. Getreu dem Motto: Ein Kreuzfahrtschiff wird zur schwimmenden Schlagerbühne der Superlative.

Es geht aber auch weiter weg: Wer auf hoher See schunkeln möchte (und zwar nicht wegen der Wellen), dürfte sich im Herbst 2023 auf der „Costa Deliziosa“ gut aufgehoben fühlen. Das Schiff legt am 7. Oktober in Venedig zur Schlager-Seereise ab, wie Costa Kreuzfahrten mitteilt. Eine Woche lang geht es durch die Adria bis in die Ägais nach Santorin und wieder zurück. Dabei gibt es ordentlich Schlager auf die Ohren: Angekündigt sind 25 Sängerinnen, Sänger und Bands – darunter Claudia Jung, Die Muntermacher und Bernhard Brink.

Rock- und Metal-Musik

Ein sehr beliebter Spaß sind diese Mottoreisen. Und zwar als: die lauteste Kreuzfahrt Europas. Die Full Metal Cruise auf der Mein Schiff 4 findet 2023 gleich zweimal statt – und ist bereits komplett ausgebucht. Also jetzt schon ein Auge auf die Pläne für 2024 werfen, um sich rechtzeitig einen Platz zu sichern.

Nicht weniger ruhig geht es auf der MS Hamburg zu. „Rock the Boat“ heißt das Ganze dann. Bei dem aufregenden Rock-Festival auf hoher See geht es von Hamburg aus in die Musik-Metropole London. Der Liegeplatz ist direkt an der Tower Bridge. 2023 geht die Reise vom 13. bis 18. Juli. Unter anderem dabei: Die Glam-Rock Legenden von „The Sweet“.

Theater

Auf der MS Europa geht es etwas leiser zu: Beim Theater-Festival auf hoher See. In Kooperation mit renommierten Schauspielhäusern und Theatern zeigen namhafte Schauspieler Stücke und Inszenierungen verschiedenster Gattung, die extra für die EUROPA adaptiert werden. Ob große Klassiker in neuer Interpretation oder frische, junge Werke – freuen Sie sich auf inspirierende Theatermomente und anregende Gespräche mit Theaterexperten und Dramaturgen.