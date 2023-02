Der berühmte Kniepsand auf der Nordseeinsel Amrum. Foto: imago images/imagebroker up-down up-down Traumkulisse an Nord- und Ostsee Reise-Experten: Das sind die schönsten Strände in Deutschland Von Alexander Barklage | 17.02.2023, 17:25 Uhr

Endloser, weißer Sandstrand – dafür muss man nicht in die Karibik reisen. Auch in Deutschland gibt es Traumstrände an Nord- und Ostsee. Wir stellen Ihnen ein paar besonders schöne Strände vor.