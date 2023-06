Eigentlich ist das Kap der Guten Hoffnung enttäuschend. Ein Holztafel, vor dem sich die Menschen drängen, um das obligate Foto zu machen. Dahinter Geröll und Algen, das Meer plätschert gegen den Strand. Wild wird es erst weiter draußen, dort wo zwei Weltmeere - der kalte Atlantik und der warme Indische Ozean - aufeinandertreffen und die Gegend bekannt ist für ihre gefährlichen Stürme. Geschichten und Legenden erzählen von vielen Seefahrern, denen die Fahrt ums Kap zum Verhängnis wurde. Davon zeugen 650 Wracks an der Küste der Kap-Halbinsel in den vergangenen hundert Jahren. Dichter Nebel, gefährliche Strömungen und bei Flut überspülte Felsen machen die Fahrt noch heute zu einer schwierigen Passage.

Schon die Fahrt zum Kap ist spektakulär

Das Kap der Guten Hoffnung ist auch nicht - wie viele meinen - der südlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Der liegt rund 150 Kilometer weiter östlich beim Kap Agulhas. Trotzdem ist die Gegend beeindruckend wild und windzerzaust, die Vegetation entsprechend flach und doch erstaunlich vielfältig. 150 Arten von Erika und 30 verschiedene Protea-Sträucher mit den distelartigen Wildblumen soll es im Cape Peninsula National Park geben, der den gesamten Südteil der Halbinsel umfasst. Dort leben die scheuen Elanantilopen, wilde Strauße, giftige Schlangen und aufdringliche Paviane, die den Touristen auf den Parkplätzen auflauern. Schon die Fahrt zum Kap ist spektakulär. Von Kapstadt geht es über Camps Bay zum berühmten Chapmans Peak Drive. Die zehn Kilometer lange Straße hoch über der Küste wurde zwischen 1915 und 1922 in den Fels gesprengt und ist immer mal wieder wegen Steinschlag gesperrt. Heute zählt sie zu den spektakulärsten Küstenstraßen der Welt und ist ein populärer Drehort für Autowerbung. Wir passieren den Fischer- und Touristenort Hout Bay, der lange Zeit für die Herstellung von Fischkonserven bekannt war und heute ein beliebter Platz für Ruheständler ist. Vorbei an steilen Felsklippen und einsamen Sandstränden, gegen die der eiskalte Atlantik donnert, erreichen wir den Nationalpark und das Kap der Guten Hoffnung.

Eine Seilbahn führt zum Leuchtturm, 238 Meter hoch über dem Meer

Von dort führt uns Sarah von Cape Archives Tours, die uns als Guide auf dem Ausflug begleitet, über einen felsigen Wanderweg zur anderen Seite. Grandios ist dort der Ausblick: schroffe Felsen, weiße Sandstrände, wildes Meer und menschenleere Natur. Über einen Wanderpfad und Holzstege wandern wir hinauf zum Parkplatz am Cape Point. Von dort führen ein Weg und eine Standseilbahn zum 1859 erbauten Leuchtturm, 238 Meter hoch über dem Meer. „Lass mich mal schauen, wie der Load Shed Plan für Simon‘s Town aussieht“, sagt Sarah. Ein Blick aufs Smartphone zeigt an, wann es wo keinen Strom gibt. Weil Südafrika nicht genug Strom hat, wird er wechselweise zwei bis acht Stunden abgestellt. Für die Restaurants eine enorme Herausforderung. Denn gibt es keinen Strom, bleibt die Küche kalt. Wir haben Glück. Die Mittagspause in Simon‘s Town ist gesichert. Das Städtchen wirkt verschlafen und wie aus der Zeit gefallen. An der Hauptstraße reihen sich im viktorianischen Stil erbaute Häuser, Antiquitätenläden bieten alte Möbel, Lampen und Geschirr an. Benannt wurde der Ort nach Simon von der Stel, der 1687 in der False Bay einen idealen Ankerplatz für die niederländische Flotte während der Wintermonate erkannte. Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist Simon‘s Town ein bedeutender Marinestützpunkt.

Am Boulders Beach: 3000 Brillenpinguine leben auf der Kap-Halbinsel in einer Kolonie. Die Tiere lassen sich am Strand und im Wasser von Besuchern beobachten. Foto: Bärbel Schwertfeger/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die größte Attraktion liegt jedoch südlich des Städtchens am Boulders Beach mit seinen über den Strand verteilten Granitfelsen. Seit 1985 leben hier etwa 3000 Brillenpinguine in einer Kolonie. Von zwei Holzstegen aus können die Besucher die putzigen Tiere beobachten. Manche sitzen oder liegen einfach nur da, andere watscheln umher und einige brüten. Immer wieder gibt es Gerangel. Faszinierend ist es zu beobachten, wie elegant sich die an Land eher plumpen Tiere im Wasser bewegen. Den besten Überblick über die etwa 50 Kilometer lange Kap-Halbinsel hat man vom Tafelberg, dem Wahrzeichen Kapstadts. Oft ist er von einer Wolke bedeckt. Die Kapstädter sagen, der Berg hat sein „Tischtuch“ übergezogen. Fast 500 Wege führen auf den Berg, und immer wieder verlaufen sich Wanderer, vor allem wenn Wolken aufziehen. Bequemer geht es mit der Seilbahn von Kloof Nek auf den 1086 Meter hohen Felsen. Die modernen Kabinen kommen aus der Schweiz und drehen sich während der kurzen Fahrt um 360 Grad, so dass jeder Besucher einen kurzen Rundumblick bekommt, den er auf Bergstation in Ruhe vertiefen kann.

Der Gipfel des Tafelbergs ist ein weitläufiges Plateau

Tief unten liegen das Stadtzentrum, das Einkaufs- und Vergnügungsviertel Victoria & Alfred Waterfront und daneben die große Schüssel des Fußballstadions. In der Ferne ist Robben Island, die Gefängnisinsel, auf der Nelson Mandela den Großteil seiner Haft verbrachte. Links davon der markante Lions Head, auf den ein beliebter Wanderweg führt und zu seinen Füßen der halbrunde Clifton Beach. Im Norden sieht man die Weinanbaugebiete Stellenbosch, Paarl und Franschhoek. Der Gipfel des Tafelbergs ist ein weitläufiges, felsiges und unebenes Plateau, auf dem man schnell die Orientierung verliert. Schon ein paar hundert Meter von der Bergstation entfernt sind wir allein. Wir balancieren über die Felsen, weichen großen Pfützen aus und stehen plötzlich vor dem Abgrund einer tiefen Schlucht. Wege sind nicht zu erkennen. Wir queren auf die andere Seite des Plateaus und blicken auf die gesamte Kap-Halbinsel. Die zerklüftete Berglandschaft zieht sich zum Kap, beiderseits ist das Meer zu erkennen. Links der Indische Ozean, rechts der Atlantik.

Gipfelblick auf den Clifton Beach: Vom Tafelberg lässt sich eine herrliche Aussicht auf Kapstadt und das Umland genießen. Foto: Bärbel Schwertfeger/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Besonders schön ist es hier oben am frühen Morgen, wenn noch kaum Besucher da sind. Dann kann man von der südlichen Terrasse Dassies oder Klippschiefer beobachten, die sich in den ersten Sonnenstrahlen wärmen. Die Meerschweinchen ähnlichen Tiere sind verwandt mit Elefanten und Seekühen und leben in Rudeln zusammen. Von der Talstation der Seilbahn ist es nicht weit nach Clifton Beach, dem windgeschützten Vorort der Reichen. Weiße, von hohen Zäunen abgeschirmte Villen mit Blick aufs Meer prägen den am Hang gelegenen Ort. Wer hier wohnt, der hat Geld. Die Immobilienpreise gelten als die höchsten in Afrika. An der Promenade reiht sich eine hippe Bar und ein schickes Restaurant ans andere. Der breite Sandstrand ist gut besucht trotz eisiger Wassertemperaturen. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre, und am späten Nachmittag wartet alles auf den schönsten Sonnenuntergang in Kapstadt.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Einreise: Ein Touristenvisum gibt es bei der Einreise. Der Reisepass muss mindestens 30 Tage über die Ausreise aus Südafrika hinaus gültig sein und mindestens zwei freie Seiten haben. Auskünfte: South African Tourism, Frankfurt, Infos: southafrica.net



Anreise: Lufthansa bietet einen elfstündigen Nonstop-Flug ab München an. Alternative ist ein Flug über Johannesburg, Istanbul oder Dubai.



Touren: Cape Archive Tours - Infos: capearchivestours - bietet eine neunstündige Tour zur Kap-Halbinsel mit Besuch der Pinguin-Kolonie für circa 36 Euro an. Eine Fahrt auf den Tafelberg - Infos: tablemountain - kostet hin und zurück ab 17 Euro.