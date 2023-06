Rund um München auf der Autobahn A8 wird es wieder voll. Foto: imago-images/Jöran Steinsiek up-down up-down Große Sommer-Reisewelle Viele Staus am Wochenende erwartet: Auf welchen Autobahnen es besonders voll wird Von dpa | 28.06.2023, 18:08 Uhr

Wer am kommenden Wochenende über die Autobahn in den Urlaub starten will, braucht oft sehr viel Geduld. Welche Routen füllen sich besonders stark und welcher Tag ist der beste Reisetag?