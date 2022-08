Alle Bundesländer haben mittlerweile Sommerferien. Die Autobahnen werden auch am kommenden Wochenende voll werden. FOTO: dpa/Georg Wendt up-down up-down ADAC-Warnung für Wochenende Alle Bundesländer in den Ferien: Auf diesen Straßen wird es „rappelvoll“ Von Alexander Barklage | 02.08.2022, 13:57 Uhr

Bayern und Baden-Württemberg sind jetzt auch in den Sommerferien, dazu steht in einigen norddeutschen Bundesländern schon fast wieder die Rückreise aus dem Urlaub an. Es wird wieder voll auf den Autobahnen in Deutschland am Wochenende.