„Wir müssen uns auf Wassermangel einstellen, der Klimawandel führt insgesamt natürlich zu weniger Wasser in der Region Berlin und Brandenburg. Das ist vollkommen klar. Aber deswegen bricht nicht alles zusammen.“

Das sagt Siegurd Heinze, parteiloser Landrat in Oberspreewald-Lausitz, der am Senftenberger See residiert. Senftenberg war bis zur Wende eingerußte Braunkohle-Haupstadt der DDR und ist heute Kurort am Ufer eines der ersten gefluteten Tagebau-Seen, in dessen glasklarem Wasser sich Fische tummeln.

„Relativ entspannt“ - im schon gefluteten Seenland

„In diesem Jahr kommen wir ohne sinkende Pegel bis Ende September. Und selbst wenn nicht, wird der See genug Wasser führen“, sagte Heinze in seinem Landratsamt. „Sie sehen uns also relativ entspannt hier am Tisch sitzen.“

Die „relative Entspanntheit“ von Heinze und seinen Mitarbeitern überrascht etwas. Denn vor einem Jahr wäre der See fast für den Tourismus gesperrt worden, weil Dürre und Hitze den Pegel sinken ließen.

Zu verstehen ist die relative Entspanntheit allenfalls, weil es anderswo noch kritischer ist. Denn in der Region Senftenberg ist der Wandel vom Industriestandort zum teils reizend schönen Seenland schon fast vollendet und der Sommertourismus boomt.

Der Senftenberger See lockt schon jetzt zahlreiche Touristen an. Foto: IMAGO/Rainer Weisflog

Und hier sitzen sie an den Quellen. Die größten Herausforderungen liegen Spree-aufwärts Richtung Berlin. Und dafür gibt es drei Gründe.

Alarm vom Umweltbundesamt

Erstens: Der Braunkohle-Ausstieg. Denn damit die riesigen Bagger im Trockenen stehen, werden jedes Jahr Millionen Kubikmeter Wasser abgepumpt und in die Spree und die künstlichen Seen geleitet. Seit 1900 war das mehr Wasser als im Bodensee. Aber seit der Wende wird die Braunkohleförderung zurückgefahren, und immer weniger Grundwasser abgepumpt. 2030, spätestens 2038, ist ganz Schluss damit. Dann kommt kein Pump-Wasser mehr.

Zweitens: Die zunehmende Trockenheit durch den Klimawandel. Die Böden werden poröser, können den Regen nicht festhalten, die Grundwasserpegel sinken.

Drittens: Durch die Verbreiterung der Spree und der künstlichen Bachläufe (Fließe) im Spreewald, vor allem aber durch die schier endlose Weite der künstlichen Bergbauseen, wurde die Verdunstungsfläche um 250 Quadratkilometer (!) vergrößert - ein Zehntel der Gesamtfläche des Saarlandes. Bei flachen und ruhenden Gewässern ist der Effekt besonders hoch.

Das Umweltbundesamt (UBA) schlug im Juni Alarm: In trockenen Sommermonaten dürfte die Spree bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen. „In Berlin und Brandenburg könnte im schlimmsten Szenario das Wasser empfindlich knapp werden, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird“, warnte UBA-Chef Dirk Messner.

Bangen am Cottbuser „Ostsee“

Ist es da zu verantworten, das Seenland immer noch größer zu machen? Schon seit Jahren wird der ehemalige Tagebau Cottbus-Nord mit Spreewasser geflutet. Bis 2030 soll der „Cottbuser Ostsee“ mit 19 Quadratkilometern Fläche zum größten künstlichen See Deutschlands anwachsen - und zum nächsten Tourismus-Magneten der einstigen Industrie-Region. Die Hoffnungen vor Ort sind riesengroß. Woanders hat es schließlich auch schon funktioniert.

Der Cottbuser „Ostsee" soll bis 2030 zum größten künstlichen See Deutschlands anwachsen. Foto: IMAGO/Andreas Franke

Weiter südlich keimt Skepsis. „Natürlich muss man sich überlegen - Stichwort Cottbuser Ostsee - ob man jeden See befüllt, auch wenn es am Ende nur zwei Meter sind“, sagt Oberspreewald-Lausitz-Landrat Heinze.

Die Umweltorganisation Grüne Liga war von Beginn an gegen den „Ostsee“ in Cottbus. Ihr Braunkohle-Fachmann André Schuster nennt die Schaffung immer riesigerer Verdunstungsflächen in Zeiten des Klimawandels eine „Ewigkeitslast“.

Die Pläne jetzt, wo der See schon mehr als halb voll ist, einzustampfen und das Areal wieder leer zu pumpen, würden nach seinen Berechnungen 500 Millionen Euro verschlingen.

Das Vorhaben des Lausitzer Energiekonzerns LEAG, noch weitere drei Tagebaue in Badeseen zu verwandeln, die Wasseroberfläche noch um weitere 84 Quadratkilometer (!) auszudehnen, das hielte er aber für Wahnsinn. „Es gibt längst mehr Seen, als sinnvoll touristisch genutzt werden können“, sagt Schuster.

Schwankende Pegel als Tourismus-Killer

Hinzu kommt: Sinken die Pegel in Dürre-Phasen, müssen die künstlichen Seen gesperrt werden, weil die Ufer - anders als bei natürlichen Seen - nicht mehr sicher sind. Schwankende Pegel gäbe es auch, wenn die Seen als Wasserspeicher genutzt, also in Trockenphasen angezapft würden, wie es neben dem Umweltbundesamt auch Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) vorschlägt. Das würde zum Tourismus-Killer. Am Senftenberger See stand es vor einem Jahr schon Spitz auf Knopf. Am Cottbusser Ostsee wäre das Risiko deutlich höher, weil es noch weniger Wasser zum Nachfüllen gibt.

„Ich würde für keinen Braunkohlefolgesee meine Hand ins Feuer legen, dass die Wasserpegel für die touristische Nutzung stabil hoch genug bleiben“, sagt Schuster. Mit anderen Worten: Den neuen Urlaubsparadiesen droht die Verdunstung.

Auch Spreewald braucht Grubenwasser

9,2 Millionen Tagesgäste zählte das Paddel- und Gondoliere-Paradies Spreewald mit seinen zahllosen Wasserläufen (Fließen) im vergangenen Jahr. An den Wochenenden ist der Auftrieb rund um die Kreisstadt Lübben kaum zu bewerkstelligen.



„Wenn se mit der Familie kommen, dann komm se unter der Woche“, sagt Anja (67), die einen Parkplatz organisiert. Zur Wasser-Thematik sagt die zweifache Großmutter: „Im Moment is jenug da. Aber wenn die Enkel übernehmen, ick weeß nich...“

Auch der Spreewald bekommt einen Großteil seines Wasser aus den Braunkohle-Tagebauen. Foto: Imago Images

Ob der Spreewald noch bis zur nächsten Generation genug Wasser bekommt? Auch hier sind nicht nur Dürren und Hitze problematisch. Auch das Biosphärenreservat bekommt den Großteil seines Wassers aus der Spree, die - noch - aus den südlich und südöstlich gelegenen Braunkohlegruben bespeist wird.

Selbst in diesem eher feuchten Sommer wurden die Pegel schon Mitte Juni um neun Zentimeter abgesenkt, um die Verdunstungsfläche zu reduzieren. In Dürre-Sommern werden regelmäßig Nebenkanäle gesperrt. Vor einem Jahr waren mehrere Schleusen geschlossen. Und das, obwohl das Wasser aus den Braunkohlegebieten noch hergepumpt wurde und weiterhin wird, zumindest ein paar Jahre.

Auch Berlin hängt am Tropf der Spree

Aber nicht nur der Spreewald und das Lausitzer Seenland brauchen das Wasser für die Touristen. Eine versiegende Spree würde auch zu Trinkwasserknappheit in Berlin führen. Und damit könnte sich eine echte Wasserkrise anbahnen.

„Wo kommt das nicht ausreichend vorhandene Wasser hin und wo nicht? Das Phänomen ist fast so alt wie die Menschheit“, sagt Landrat Heinze. Schon in der Wiege der Menschheit sei an Euphrat und Tigris um Wasser Krieg geführt worden.

Ein Wasserkrieg im Osten Deutschlands zeichnet sich glücklicherweise nicht ab. Aber das verdammt unbequeme Entscheidungen zu fällen sind, ist aber allen Beteiligten klar. Selbst ein Anzapfen von Elbe, Neiße und Oder, was manche fordern, könnte die Verdunstungsgefahr für die Tourismus-Paradiese nicht vollständig bannen. Denn nicht nur der Spree, auch den anderen Flüssen fehlt es in den Sommermonaten immer häufiger an Wasser.