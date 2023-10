Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen fallen und die Regen- und die Nebelwahrscheinlichkeit zunehmen, dann motten viele Freizeitradler ihre Fahrräder ein. Wer dagegen im Herbst gerne die Radelsaison verlängern möchte, sollte die Wetter-Apps für Italien verfolgen. Denn südlich der Alpen herrschen selbst bis Anfang November oft Temperaturen über 20 Grad – ideal für schöne Touren zu Espresso, Pasta und großen Kulturschätzen. Wir stellen fünf attraktive Radregionen vor.

Veneto – vom Alpenrand bis an die Adria

Kunst, Kultur, Kulinarik – alles in Hülle und Fülle. Venetien gilt zu Recht als beliebteste Reiseregion Italiens. Das erfahren auch immer mehr Radreisende. Zumal in den vergangenen Jahren einige neue Ciclabili (Radwege) angelegt wurden. Ein Tipp für eine grandiose Etappentour: vom Gardasee zum Po-Delta. Das sind 350 Kilometer, die normalerweise in einer Woche abgeradelt werden. Aber es könnte bei so manchem Radurlauber auch viel länger dauern. Zumal grandiose Kulturstädte wie Verona und Vicenza am Weg liegen, außerdem die Weinregionen Valpolicella und Soave sowie die mittelalterlichen Festungen von Este und Montagnana, wobei sich hier viele in erster Linie für den luftgetrockneten Prosciutto Veneto interessieren. Kurz vor dem Ziel in Porto Tolle liegt das gemütliche Städtchen Adria, das dem ganzen Meer seinen Namen verlieh, aber heute durch Versandung 25 Kilometer von der Küste entfernt liegt.

Toskana – Radeln in der Bilderbuchlandschaft

Das Val d‘Orcia im Süden von Siena zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Das sanft geschwungene Hügelland inspirierte viele Künstler zu epischen Gemälden. Ein landschaftliches Gesamtkunstwerk - wie geschaffen, um es mit dem Fahrrad zu entdecken. Am besten mit dem E-Bike, denn sonst rauben die malerischen Hügelstrecken der „strade bianche“, der weißen Schotterstraßen, ganz schön Kondition.

Touren in der Toskana: Radfahrer dürfen sich hier auf mittelalterliche Festungsstädtchen und sanfte Hügel mit Zypressenalleen freuen. E-Bikes werden empfohlen.

Montepulciano, Montalcino, Pienza, Castiglione und wie die mittelalterlichen Festungsstädtchen alle heißen, dazu sanfte Hügel mit Zypressenalleen zu alten Landgütern – hier radelt man wie durch ein kilometerlanges Landschaftsgemälde. Und man wird kulinarisch verwöhnt mit Köstlichkeiten wie dem Pecorino-Schafskäse aus Pienza oder den kräftigen Rotweinen, die hier gekeltert werden. Der Clou in der Toskana: Viele dieser Panorama-Radrouten wurden von den lokalen Orten in mühevoller Arbeit mit Holzschildern gekennzeichnet.

Umbrien – die stille Nachbarregion

Eigentlich schaut die Landschaft südlich des Lago Trasimeno recht lieblich aus, wie in der nahen Toskana, nur deutlich ruhiger - die perfekte, italienische Urlaubskulisse: ganzjährig saftig grün mit vielen waldigen Hügeln durchsetzt. Und obenauf steht immer ein kleines, mittelalterliches Wehrdorf oder zumindest ein Castello mit zwei, drei Häusern hinter den Mauern. Alle stecken voller Kunst, Kultur und langer Tradition.

Umbrien mit dem Rad erkunden: Hier geht es in Paciano, Provinz Perugia, mit dem Mountainbike durch Gassen und Straßen an gut erhaltenen Häusern vorbei.

Umbrien ist fast ganzjährig ein ideales Revier für Mountainbiker. Zwischen Olivenhainen, Steineichenwäldern, Zypressenalleen und Pinienwald winden sich alte Hirtenpfade und Karrenwege – viele stammen noch aus der Etrusker- und Römerzeit – die Hügel hinauf und hinunter. Wer nicht mühsam die versteckten Wege suchen möchte, der fragt nach der Villa Rey. Die Besitzer kennen sich aus mit Bike-Routen und führen auch kleine Radlergruppen durch die grandiose Landschaft.

Apulien – Giro auf dem Absatz

Salento ist die östlichste Halbinsel Italiens – sozusagen der Absatz des Stiefels. Im Herbst wird es dort still an den Stränden von Ionischem und Adriatischem Meer, ideal für eine kleine Radreise durch die Geschichte. Aber wahrlich nicht überall im Salento werden nach der Saison die Fenster und Türen verriegelt. In den schmucken Küstenstädtchen, wie Gallipoli und Otranto, geht das Leben weiter – nur deutlich gemütlicher. Lecce, das barocke Hauptstädtchen des Salento im Inneren der Halbinsel kennt sowieso keine Saison. Am Wegesrand auf dem Land wachsen wuchtige Feigenkakteen und Weinstöcke. Und natürlich unzählige Olivenbäume, viele davon knorrig verschlungen wie Kunstwerke aus Holz. Bereits zur Römerzeit war Apulien das größte Olivenanbaugebiet am Stiefel. Für eine Salento-Radrunde ab Brindisi sollte man fünf bis sieben Tage einplanen.

Sizilien – von der Nordküste in die Berge der Madonie

Küstenstraße klingt nach viel Verkehr – aber alles ist halb so schlimm. Die herrlichen Kurven hoch über den Wellen östlich und westlich von Cefalù, einer sehenswerten Stadt mit berühmtem Burgberg, füllen sich nur am Sonntag stark mit Autos und Motorrädern. So kann man beim Rad- oder E-Bike-Ausflug getrost die Blicke übers blaue Meer und die Felsbuchten gleiten lassen. Und nach einem Abzweig ins bergige Hinterland, in den Naturpark Madonie, überfällt einen schon fast die Einsamkeit auf den Serpentinen. Zum Beispiel hinauf ins Dörfchen Pollina, das weithin sichtbar wie eine Trutzburg hoch auf einem Felsen thront. Oder ins etwas lebendigere Castelbuono, wo sich die heimischen Männer auf der Piazza Margherita gerne zum Eisessen treffen. Oder nach Gibilmanna, dem Marienwallfahrtsort mit mächtiger Kathedrale aus dem 17. Jahrhundert. Ein kulinarischer Tipp für hungrige Radler: Pasta con le sarde – Spaghetti mit Sardinen, Fenchel, Rosinen und Pinienkernen.