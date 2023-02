Es ist noch grau. Es ist noch kalt. Es ist meist matschig. Den Schnee hätten wir viel lieber im Dezember gehabt, und so träumen wir uns durch das trübe Nass in die Sonne und unter einen blauen Himmel. Oder - buchen einen Kurztrip in warme Regionen. An diesen fünf Orten ist es jetzt am schönsten.

Kanarische Inseln für Kreuzfahrer

Die Kanaren sind zurecht bekannt als „Inseln des ewigen Frühlings“. Das Thermometer zeigt aktuell wunderbare 23 bis 25 Grad an. Bei durchschnittlich 300 Sonnentagen im Jahr bleibt es schön trocken, und der erfrischende Passatwind sorgt zwischendurch für angenehme Abkühlung. Wer sich nicht auf eine einzelne Insel festlegen mag, der bucht am besten eine Kreuzfahrt und erkundet auf Landausflügen die faszinierenden Strände und Nationalparks von El Hierro und La Gomera, von La Palma und Lanzarote.

Südfrankreich für Genießer

„Komm, Schatz, steig ein, ich habe eine Überraschung für Dich“: Der Süden Frankreichs ist vor allem im Frühling eine Tour wert. Also warum nicht spontan ins Auto steigen oder eines vor Ort mieten, und im Cabrio über die Küstenstraßen cruisen. Das glitzernde Azurblau des Meeres lockt auf der einen, grüne Landschaften mit buntgesprenkelten Dörfern auf der anderen Seite. Auf der Wegstrecke liegen Grasse, wo man Parfümeuren über die Schulter blicken kann, die verwinkelten Altstadtgassen von Cannes und Nizza und die atemberaubende Kulisse im Hinterland - der Grand Canyon du Verdon. Yachten jeder Größe lassen sich in Monaco und St. Tropez bewundern. Wer dann noch etwas Zeit hat, der darf auf keinen Fall Avignon auslassen: Der Papstpalast ist das Kultur-Muss auf diesem Trip. Und natürlich wird man auf dieser Reise kulinarisch verwöhnt - ob bei einem Zwischenstopp in einer kleinen Bar oder auf einer Restaurantterrasse mit Blick aufs Wasser bei Meeresfrüchten und einem kühlen Glas Weißwein.

Lissabon für Städtereisende

Temperaturen über 20 Grad und von fast überall fällt der Blick auf das breite blaue Band des Flusses Tejo. Lissabon ist besonders im Frühjahr ein wunderbares Kurzreiseziel. Stundenlang lässt sich die Stadt zu Fuß erkunden. Hier ist ein Eingang zu einer kleinen Galerie, dort findet man eine hübsche Boutique - aber am besten erst nachmittags. Der Vormittag sollte für die zahlreichen Sehenswürdigkeiten reserviert sein, dann sind noch nicht so viele Besucher unterwegs. Auf die berühmte Trambahnlinie 28 wartet man am besten an der Endstation, wo man sicher einen Sitzplatz ergattern kann. Dann geht es los zu einer romantischen kleinen (Zeit-)reise durch steile Kurven und unglaublich enge Gassen zurück in die Innenstadt. Abseits der großen Straßen warten gemütliche Restaurants, in denen auch Einheimische abends bei Fado-Liedern ihren Wein genießen. Die Zeit scheint irgendwie träge zu vergehen in dieser anderen Welt, in der man sich unter der wärmenden Sonne treiben lassen kann.

Lissabon ist besonders im Frühjahr ein wunderbares Kurzreiseziel. Foto: Katya Shkiper/Unsplash

Südtirol für Naturliebhaber

Während in den höheren Lagen noch die Sonnenskiläufer unterwegs sind, zeigen sich die Täler Südtirols im März und April bereits warm und freundlich. Im Vinschgau beginnen die Apfelbäume in sanftem Rosa zu blühen, und in Terlan kommt der erste knackige Spargel auf den Tisch. Während der Blütenfesttage in Lana (vom 2. bis 15. April) besuchen Gäste Obstbauern und Museen, wandern zu Weingütern, erfahren einiges über Wildkräuter und verkosten natürlich die feinen Spezialitäten der einheimischen Landwirte. Als Ausgangspunkt bietet sich Meran an. Dort lässt es sich wunderbar bummeln oder in einer der Thermen entspannen. An der Passerpromenade locken die Eiscafés mit sahnigen Kreationen, und wer seinen Kreislauf in Schwung bringen will, der spaziert entlang der Waalwege, künstlich angelegten Wasserläufen, und genießt den Blick aufs Tal.

Kulinarik und Kunst in Österreich

In Österreich hat sich eine ganze Region dem Genuss verschrieben: Im „Vulkanland Steiermark“ laden Winzer und Schokoladenmanufakturen, Schnapsbrenner, Käse- und Schinkenmanufakturen zum Erleben ein. Und so findet der „Kulinarische Kulturfrühling“ in diesem Jahr vom 24. März bis zum 10. Juni statt. Auf dem Programm stehen Ritteressen beim Schlosswirt und eine ganz besonders saure Vernissage im Genusshotel Riegersburg. Eine Filmpremiere führt mit Edelschokoladenhersteller Zotter nach Peru, weiter gibt es Lesungen auf Schloss Kapfenstein mit anschließendem Menü, und auf Schloss Kornberg erklingen philharmonische Klänge. Und wenn‘s dann draußen doch noch mal ein bisschen kühler sein sollte, wärmen in der Berghofer-Mühle Jahrgangswein und -sekt, Schmankerlgerichte und launige Geschichten von Handwerkern die Besucher auf.