100 Jahre Spielkartenmuseum Altenburg Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down „Alles in einer Hand“ Spielkarten-Museum in Altenburg zeigt Sonderausstellung Von dpa | 17.05.2023, 12:15 Uhr

Kreuz, Pik, Herz und Karo: Das Kartenspiel hat in Altenburg eine lange Tradition. Ein Jahrhundert nach seiner Gründung blickt das dortige Spielkartenmuseum in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft.