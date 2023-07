Welche Dramatik! Pompejis Quellen waren im Jahr 79 nach Christus seit Tagen versiegt und die Erde bebte. Eines Morgens schmolz die Basaltkappe des Vesuvs und der Vulkan schleuderte Geröll und Lava. Plinius der Jüngere schrieb über die Explosion: Eine breite schwarze Wolke habe sich in großer Höhe wie der Schirm einer Mittelmeerkiefer verzweigt und die Sonne nahezu ausgelöscht. Eine zwei Meter dicke Ascheschicht bedeckte und konservierte bereits am Abend die römische Kolonie im fruchtbarsten Teil Kampaniens, es folgten weitere Schichten aus glühendem Bimsstein und zäher Schlacke.

Als Archäologen 1748 begannen,Pompeji auszugraben, war die schützende Deckschicht auf 20 Meter angewachsen - „so hoch wie die Pinien“, weiß Gästeführer Angelo. Deshalb sind allenfalls die Hangvillen von Ephesus vergleichbar gut erhalten. Während andernorts römische Grundmauern viel Fantasie erfordern, sind in Pompeji komplette Häuser, Thermen und andere öffentliche Gebäude mit leuchtenden Fresken zu bewundern. Nicht zuletzt deshalb erwarte Italiens Top-Touristenattraktion dieses Jahr fünf Millionen Besucher, berichtet Angelo. Mit 20000 Einwohnern war die antike Stadt nur wenig kleiner als das heutige Pompeji. Vorgewarnt durch die Erdstöße, waren die meisten Bewohner rechtzeitig geflohen. „Wer blieb, starb wie Plinius der Ältere an giftigen Dämpfen oder im 700 Grad heißen pyroklastischen Sturm“, schildert der Gästeführer.

Das Haus des Menander ist ein gutes Beispiel dafür, wie wohlhabende Familien in Pompeji lebten. Foto: Fotografica Foglia/SRT

Nur rund 70 Prozent des 66 Hektar großen, 1997 ins Weltkulturerbe aufgenommenen Archäologieparks seien bislang ausgegraben, fährt er fort. Und Pompeji macht mit immer neuen Funden Schlagzeilen. Unter den Trümmern eines beim Erdbeben teilweise eingestürzten Hauses fanden Forscher erst im vergangenen Mai die Skelette zweier liegender Männer, die - etwa 55 Jahre alt - an „multiplen Traumata“ starben. Man könne „den letzten Momenten der Opfer näherkommen“, kommentierte der aus Baden-Württemberg stammende Archäologiepark-Direktor Gabriel Zuchtriegel den Fund. In der Villa Civita Giuliana im Norden Pompejis wurde 2021 ein vierrädriger, nahezu intakter Triumphwagen für feierliche Anlässe entdeckt. Dekorationen aus Zinn und Bronze an der Seite zeigen Paare beim Liebesspiel. Entdeckt wurde die Villa, nachdem die Polizei auf ein Netzwerk von insgesamt 60 Meter langen Raubgräbertunneln gestoßen war. Wenige Jahre zuvor hatten Archäologen dort die Überreste dreier Pferde entdeckt. Gleich nebenan kam eine 16 Quadratmeter großes Sklavenkammer mit Betten ans Licht, unter denen noch Nachttöpfe standen. Neben tönernen Amphoren und Vasen fanden sich dort auch Zaumzeug und eine Deichsel des Prunkwagens.

Das antike Pompeji an der Mündung des einst schiffbaren Sarnos habe dem Mittelmeer viel näher als heute gelegen, verweist Angelo auf die 700 Meter entfernte Küste. Die Stadtbewohner hätten in den Samnitenkriegen bereits drei Jahrhunderte vor Christi gegen Rom opponiert und im Bundesgenossenkrieg kurz vor dem Vulkanausbruch ebenfalls gegen das Imperium gekämpft. Aus dieser Zeit stammten Inschriften in oskischer Sprache an den Häuserwänden, die ortsunkundigen Verteidigern den Weg weisen sollten. Artillerietreffer aus diesem Krieg seien noch heute zu sehen. Für die Pompejaner ging die Auseinandersetzung nicht gut aus, wurden sie doch im Jahr 80 vor Christus von Julius-Caesar-Vorgänger Sulla besiegt und zur römischen Kolonie.

Gartenszene, Mosaikbrunnenwand, Massa Lubrense, 1. Jh. n. Chr. Foto: Archäologisches Nationalmuseum Neapel/SRT

Rote Inschriften an den wegen der Hitze einst weißen Hauswänden verwiesen auf römische Konsuln, erläutert der Gästeführer, schwarze auf die Samniten. An der Fassade des Hauses der Ceii zeigt Angelo einen aufgemalten Wahlkampfslogan für den Hausbesitzer Lucius Ceius Secundus. Ein paar Schritte weiter steht gleich rechts hinter dem Eingang der 1800 Quadratmeter-Villa der Familie des mit Neros zweiter Frau verwandten Konsuls Quintus Poppaeus Sabinus ein Altar. Das Haus trägt allerdings den Namen des griechischen Dichters Menander, dessen Bild dort gefunden wurde. Die Sklaven mussten außen herumlaufen; es gab ein Regenwasserbecken und ein Kühlungssystem mit Luftzug. Im Wirtschaftstrakt präsentiert Angelo einen rekonstruierten Wagen und ein Transportamphorenlager. Den sauren Wein daraus hätten die Römer damals mit Honig getrunken. Bei den acht nebenan gefundenen Skeletten soll es sich um Raubgräber gehandelt haben.

Zurück auf Pompejis Straßen, weist Angelo auf Katzenaugen aus Marmor, Schmutzwasserkanäle unter dem Pflaster sowie Vertiefungen in den Randsteinen hin. Darin steckten einst Halter für schattenspendende Markisen. Wasser aus einer Gießkanne bringt einen Pflasterstein mit Phallussymbol richtig zur Geltung. Mit anderen diente der als Wegweiser zum Lupanar. In der dorthin führenden Gasse drängen sich die Besucher. Kein Wunder, war das zweistöckige Lupanar doch eines von 28 Bordellen der antiken Stadt. Aus seiner Fassade ragt ein kräftiger Steinpenis. Griechische und orientalische Sklavinnen betätigten sich im Untergeschoss zu Preisen ab zwei Kelchen Wein hinter Vorhängen auf gemauerten, nur 1,50 Meter langen Betten als Prostituierte. Wandfresken im Stil eines Kamasutras zeigen detailliert, was da alles im Angebot war. Das erklärt die Popularität des Hauses.

Auf dem Weg zu den Stabianer-Thermen präsentiert Angelo Heizöfen einer der ehemals 89 Thermopolien. Das sind Garküchen, die warme Gerichte zum Mitnehmen feilboten - „allerdings weder Kartoffeln, noch Spaghetti oder Tomaten - die gab es damals nocht nicht“. Auch eine Wasserleitung aus Blei zu einem der 41 Brunnen und den Ofen einer von 36 Bäckereien zeigt der Gästeführer. Die Stabianer-Thermen waren ein riesiges öffentliches Spa, wo sich bis zu 800 Männer und Frauen in getrennten Bereichen mit Umkleiden, Heiß- und Kaltwasserbad tummelten.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Informationen: Italienische Zentrale für Tourismus ENIT, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt,

Tel. (0 69) 23 74 34. Pmpeji: Archäologischer Park Pompeji, Via Plinio 26, 80045 Pompeji, Einlass von 9 bis 17.30 Uhr (November bis März 15.30 Uhr), Tageskarte (bis 15. September 2023 plus 1 Euro Fluthilfe für die Emilia Romagna) 19 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Das nahe Forum beeindruckt als Pompejis zentraler Platz mit seinen Säulen, dem Tuffsteinpflaster und mächtigen Tempeln und Verwaltungsgebäuden. Wie der Apollontempel aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert, handelt es sich bei der Basilika nicht um eine Kirche, sondern um ein großes Zentrum für Handel und Rechtsprechung. Auf dem Heiligtum der Venus, der Schutzheiligen der Stadt, wogt Klatschmohn zwischen den verbliebenen Säulensockeln. Eine große Statue des Erfinders Daedalus aus der griechischen Mythologie beeindruckt. Wertvolle Funde, wie auch die meisten Statuen des Forums, sind im Archäologischen Nationalmuseum Neapel zu bewundern. Das lohnt ebenso einen Besuch, wie die mit Pompeji verschütteten Nachbarstädte Herculaneum, Oplontis und Stabiae.