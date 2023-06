Wenn die Sonne kräftig scheint, die Bade- und Grillsaison wieder beginnt und es viele Menschen nach draußen zieht, darf auf ausreichend Sonnenschutz nicht verzichtet werden. Denn zu viel Sonne führt zu einem Sonnenbrand und die dadurch auftretende Hautrötung kann die Haut verbrennen und langfristig dazu führen, dass Hautkrebs entsteht. Sonnenschutzprodukte wie Sonnencremes, Lotionen oder Sprays können die Haut vor Verbrennungen und vorzeitiger Hautalterung schützen und das Risiko für Hautkrebs verringern.

Sonnencreme richtig auftragen

Es ist wichtig, nicht an Sonnencreme sparen, sondern die Creme oder das Spray in ausreichenden Mengen – dick und lückenlos – aufzutragen. Das Sonnenschutzmittel sollte man mindestens 20 bis 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne auftragen, da die Schutzfaktoren Zeit brauchen, um ihre Wirkung zu entfalten. Und die Haut zu schützen, sollte generell die Mittagssonne gemieden werden.

Nachcremen ist nach 2 oder 3 Stunden sinnvoll und wenn im Meer oder Pool gebadet wurde. Bei empfindlicher Haut und Neigung zu Hautreizungen oder Allergien, ist die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe zu beachten. Wichtig: Bei der Anwendung von Sonnenschutz sollte ein ausreichend hoher Lichtschutzfaktor (LSF) verwendet werden. Für Kinder empfiehlt sich hier eine Sonnencreme mit mindestens LSF 30, für Erwachsene mindestens LSF 20. Vor allem die sogenannten „Sonnenterrassen“ wie Nase, Ohren, Nacken und Schultern sollten gründlich eingecremt werden, da sie am anfälligsten für Sonnenbrand sind und schnell mal vergessen werden. Egal ob Lichtschutzfaktor 15 oder 50: mindestens alle zwei Stunden sollte nachgecremt werden.

Was ist mit Lichtschutzfaktor gemeint?

Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt an, wie viel länger sich ein Mensch nach dem Verwenden von Sonnenschutz in der Sonne aufhalten kann, ohne einen Sonnenbrand befürchten zu müssen. Es gibt vier unterschiedliche Lichtschutzfaktor-Kategorien: LSF 6 - 10: Basis-Schutzniveau, LSF 15 - 20: Mittleres Schutzniveau, LSF 30 - 50: Hohes Schutzniveau sowie LSF 50+: Sehr hohes Schutzniveau.

Die Eigenschutzzeit ist bei jedem Hauttyp unterschiedlich. Sie gibt an, wie lange die Haut ohne Auftragen eines Sonnenschutzes der Sonne ausgesetzt werden kann. Diese Zeit hängt vom Hauttyp, der Sonneneinstrahlung (UV-Index) und der Umgebung ab. Beispiel: Bei einer Person mit heller Haut und dem empfindlichsten Hauttyp 1 beträgt die Eigenschutzzeit etwa 10 Minuten. Cremt diese sich mit LSF 20 ein, könnte sie theoretisch 200 Minuten (10 Minuten x 20) in die Sonne, ohne sich zu verbrennen. Es ist jedoch Vorsicht geboten: Denn der auf der Sonnencreme angegebene Lichtschutzfaktor wird nur selten erreicht, da die dafür notwendige Menge an Sonnencreme nur selten aufgetragen wird. Daher sollte diese theoretische Maximalzeit nur bis zu 60 Prozent ausgeschöpft werden. Das bedeutet für obiges Beispiel: 60 Prozent von 200 Minuten ergeben 120 Minuten.

Generell gilt: Je höher der Lichtschutzfaktor, desto länger schützt die Creme vor Sonnenschäden wie Sonnenbrand oder Hautalterung. Verlängern lässt sich die maximale Dauer des Aufenthalts in der Sonne selbst bei fleißigem Nachcremen nicht. Hier hilft nur ein höherer Lichtschutzfaktor. Trotz alledem entsprechen diese Angaben nicht immer dem tatsächlichen Wert, da dieser von Umweltbedingungen und Sonnenintensität abhängig ist.

Schutz passend zum Hauttyp

Das Bräunen der Haut ist ein Zeichen dafür, dass die Haut versucht, sich gegen die Strahlen zu schützen. Hellhäutige Menschen bekommen beispielsweise schneller einen Sonnenbrand als Menschen mit dunklerer Haut, weil sie weniger Pigmente in ihrer Haut haben, die die Sonneneinstrahlung abblocken. Zudem sind bestimmte Regionen des Körpers wie Nase, Ohren, Nacken und Schultern empfindlicher als andere. Eine Übersicht der unterschiedlichen Hauttypen gibt es zum Beispiel beim Bundesamt für Strahlenschutz.

Wirkungen von chemischen und physikalischen Filtern

Sonnencreme schützt die Haut durch chemische und physikalische Filter vor einer Verbrennung durch UV-Strahlung der Sonne. Der chemische Filter zieht in die Haut ein, fängt die Sonnenstrahlen ab und wandelt sie in Wärme um. Dadurch wird die Strahlung ungefährlich – allerdings braucht dieser Filter sehr lange, um tatsächlich wirksam zu werden, weshalb der physikalische Filter wesentlich wirksamer ist. Er besteht aus kleinen Pigmenten mit dem Bestandteil Titandioxid, welche die Strahlung einfach reflektieren. Des Weiteren bestehen Sonnencremes meistens zusätzlich aus Ölen, um zu verhindern, dass die Haut zu schnell austrocknet.

Mehr Informationen: Wichtig zu wissen größer als Größer als Zeichen Sonnencreme schützt nur eine begrenzte Zeit vor einem Sonnenbrand. Das Risiko wird gemindert, aber Hautkrebs kann durch Sonnencreme nicht vermieden werden. Zwischen 11 und 15 Uhr empfiehlt es sich, die intensive Strahlung zu vermeiden oder sich mit einer die Haut bedeckender Kleidung zu schützen. Ein Sonnenhut und eine Sonnenbrille mit UV-Schutz sind wichtig, um den Kopf und die Augen vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Auch im Winter, beispielsweise beim Skifahren in höheren Lagen, sollte die Sonne nicht unterschätzt und ein UV-Schutz benutzt werden.

Gut geschützt an den Strand: Mit Sonnenhut, Sonnenbrille und Sonnencreme lässt sich der Urlaub entspannt genießen und das Risiko eines Sonnenbrands mindern. Foto: Istock

Vorsicht bei alter Sonnencreme!

Es besteht das Risiko, dass der UV-Schutz mit der Zeit abnimmt, die Sonnencreme also nicht mehr ausreichend schützt. Deshalb wird grundsätzlich eher dazu geraten, eine neue Packung zu kaufen. Denn Sauerstoff führt zu Oxidation und dieser Vorgang kann dazu führen, dass sich die Inhaltsstoffe verändern und damit die Schutzfunktion nicht mehr korrekt aufrechterhalten werden kann.

Wenn bei den Inhaltsstoffen der Sonnencremes „Octocrilene“ aufgelistet ist, sollten ältere Sonnencremes vorsorglich nicht mehr verwendet werden, da sich darin bei längerer Lagerung das als möglicherweise krebserregend eingestufte Molekül Benzophenon bilden kann. Wie lange man eine Sonnencreme nach dem Öffnen maximal nutzen sollte, steht meist auf der Packung. Wenn Sonnencreme aber beispielsweise im heißen Auto gelassen oder Hitze ausgesetzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Wirkung schneller nachlässt.