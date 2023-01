Einmal mit dem eigenen Pferd durch die Brandung an der Nordsee galoppieren. In der Lüneburger Heide die Weite genießen. Oder auf einem Wanderritt durch die Eifel besondere Aussichten erleben. Urlaub mit dem eigenen Pferd – ein Traum für viele Reiter.

Auf die richtige Planung kommt’s an

Am Anfang steht natürlich die Suche nach dem geeigneten Ziel. Welche Landschaft möchte man vom Pferderücken aus entdecken? Und sind sowohl Reiter als auch Pferd fit genug für die unter Umständen stundenlangen Ausritte über Stock und Stein, bei denen vielleicht auch noch einige Höhenmeter überwunden werden?

Das Urlaubsziel sollte möglichst nicht länger als acht Stunden Fahrzeit entfernt liegen, damit das Pferd nicht zu lange auf dem Anhänger oder im Transporter steht. Für die Fahrt zu weiter entfernten Zielen sollte auf jeden Fall ein Zwischenstopp mit Übernachtung eingeplant werden. Aber auch bei kürzeren Fahrten mit Pferd sind regelmäßige Pausen wichtig, um das Pferd zu füttern und zu tränken.

Noch eine Frage, die es zu beantworten gilt: Wie lange soll und darf der Urlaub dauern? Wird es nur ein verlängertes Wochenende? Oder ein zweiwöchiger Sommerurlaub? Fürs Pferd gilt: Je länger der Urlaub dauert, desto besser. Denn Pferde sind Gewohnheitstiere und schätzen ihre Routinen. Bis sie sich an eine neue Umgebung gewöhnt haben, können ein paar Tage vergehen. Noch leichter fällt ihnen die Eingewöhnung am Urlaubsort, wenn ein Stallnachbar mitreist.

Die Suche nach dem richtigen Feriendomizil

Das Reiseziel steht fest? Dann muss als nächstes der geeignete Unterbringungsort fürs Pferd gefunden werden. Am besten orientieren sich Pferdebesitzer daran, welche Haltungsbedingungen ihr Tier gewohnt ist. Ein Pferd, das zu Hause in einem Offenstall in einer Herde lebt, sollte im Urlaub nicht in eine Innenbox ohne Fenster gestellt werden. Und ein Pferd, das zu Hause das Leben in der Box plus Weidegang kennt, sollte sich im Urlaub nicht plötzlich in eine Offenstallherde eingewöhnen müssen.

Darüber hinaus gibt es weitere Fragen zu beantworten: Wie wird im Urlaubsstall gefüttert? Muss vielleicht eigenes Futter mitgenommen werden? Ist das eigene Pferd geimpft, zum Beispiel gegen Herpes und Influenza? Und wie sieht es mit den anderen Pferden im Urlaubsstall aus? Gibt es rund um den Urlaubsstall Reitwege? Ist das Pferd ausreichend versichert, falls es im Urlaubsstall Schäden verursacht? Gibt es Tierärzte und Hufschmiede am Urlaubsort? Sicher ist sicher, falls das Pferd gesundheitliche Probleme bekommt oder ein Hufeisen verliert.

Es gibt also viel zu bedenken. Bei der Suche nach der geeigneten Unterkunft für das Pferd hilft ein Blick in entsprechende Gastgeberverzeichnisse.

Einmaliges Erlebnis: Mit dem Pferd durchs Watt - das ist in Cuxhaven kein Problem. Allerdings sollte man am besten auf dem gekennzeichneten Wattweg bleiben.

Reiseziel Cuxhaven: Mit dem Pferd durchs Watt

Cuxhaven an der Elbmündung steht nicht nur bei Strandtouristen, sondern auch bei Pferdefreunden hoch im Kurs. Kein Wunder, gibt es dort doch nicht nur ein ca. 60 Kilometer langes Reitwegenetz durch Heide, Moorlandschaften, Felder und Wälder, sondern auch die Möglichkeit, mit dem eigenen Pferd 12,5 Kilometer durchs Wattenmeer zur Insel Neuwerk zu reiten. Ein Highlight für alle Reiter.

Allerdings ist gerade diese Strecke nur etwas für gut trainierte Pferde und erfahrene Reiter, warnt die Stadt Cuxhaven. Besonders die Priele sind eine Gefahrenquelle, auch weil sie sich ständig verändern. Die Stadt Cuxhaven informiert deshalb online über das richtige Verhalten im Watt und stellt Karten mit Reitwegen, Wattwegen und Zugängen ins Watt zur Verfügung. (https://www.nordseeheilbad-cuxhaven.de/entdecken/mitmachen/reiten ) Außerdem findet sich dort auch eine Übersicht über Reiterhöfe und Reitställe.

Aber auch Nichtreiter – zum Beispiel der Partner und die Partnerin – können in Cuxhaven viel entdecken und erleben. Sie können unter anderem im Strandkorb mit Blick auf die Nordsee entspannen, im Ahoi-Bad in Cuxhaven-Duhnen Spa-Angebote genießen, den Hafen zu Fuß und vom Schiff aus entdecken oder bummeln gehen.

Reiseziel Lüneburger Heide: Stundenlang unterwegs auf sandigen Reitwegen

Wer auch ohne Meer glücklich ist, der kann stundenlang durch die Lüneburger Heide reiten, auf sandigen Heideböden und durch Wald. Die Lüneburger Heide mit ihren 1.450 Kilometer Reitwegen – erkennbar ausgeschildert mit runden blauen Schildern mit weißem Pferd darauf – ist ein Paradies für Reiter. Ein dichtes Netz von Reiterhöfen und Wanderreitstationen überzieht die gesamte Region. Unzählige Höfe bieten Tages-, aber auch mehrtägige Ausritte durch die Heide an.

Für den perfekten Urlaub mit eigenem Pferd bieten Reiterhöfe, Bauernhöfe und auch private Unterkünfte Gastpferdeboxen an. Es gibt sogar Ferienwohnungen, auf deren Grundstück ein Stall oder auch weitläufige Koppeln zur Verfügung stehen. Oder man bucht sich in eines der zahlreichen Hotels mit Pferdeboxen ein. Und auch nach einer Woche Urlaub wird man wahrscheinlich noch nicht jeden Reitweg, die übrigens oft parallel zu den Fußgängerwegen verlaufen, erkundet haben.

Tipp: In der Zeit vom 8. August bis 9. September kann alljährlich die Heideblüte bestaunt werden. Dann verwandelt sich die Lüneburger Heide in ein leuchtendes lilafarbenes Blütenmeer. Der Spätsommer bietet sich also besonders an für einen Reiturlaub in der Lüneburger Heide. Infos und einen Überblick über Unterkünfte gibt es hier: https://www.lueneburger-heide.de/natur/reiten

Und die Nichtreiter: Diese können die Landschaft der Lüneburger Heide zu Fuß auf einem der vielen Wanderwege erkunden. Oder sich in den Fahrradsattel schwingen. Städte wie Lüneburg und Celle sind immer einen Ausflug wert. Und im Heide Park Soltau oder im Serengeti Park wird ihnen einiges an Action geboten.

Reiseziel Eifel: Die Landschaft auf langen Wanderritten erkunden

Noch einmal eine ganz andere Landschaft können Reiter in der Eifel erkunden. Die Region im Westen Deutschlands bietet sich an für lange Wanderritte durch Wald, Wiesen und Weite. Aber Eifel ist nicht gleich Eifel. Südlich von Aachen beginnt die Nordeifel. Typisch sind dort die leicht welligen Grünflächen, tiefe Täler mit Flüssen und Heckenlandschaften. In der Vulkaneifel hingegen lassen sich auch zu Pferd – wie der Name schon verrät – erloschene Vulkankegel entdecken. Und die Südeifel überzeugt mit engen und tiefen Tälern sowie bewaldeten Höhenzügen. Zu entdecken gibt es also viel in dieser vielfältigen Landschaft. Und Pferd und Reiter sollten fit sein für mehrstündige Ausritte über Stock und Stein.

Mehr Informationen: Packliste für Pferd und Reiter größer als Größer als Zeichen Für die Pferde: Halfter und Strick (am besten auch noch ein Set als Ersatz), Putzzeug, Sattel und Zubehör (zum Beispiel Satteltaschen), Sattelgurt, Zaumzeug, Abschwitzdecke und Regendecke, Fliegenschutz (ggf. Fliegenmaske, Fliegendecke, Fliegenspray), ggf. Beinschutz wie Hufglocken, Gamaschen, Hufschuhe, Eimer oder Wasserkanister, ggf. eigenes Futter (je nach Unterkunft), Reiseapotheke (zum Beispiel Zeckenzange, Desinfektionsmittel, Kühlgel, etc.), Equidenpass/Impfpass Für die Reiter: Reithose(n), Bequeme und funktionelle Oberbekleidung, Reitstiefel, Reithelm, ggf. Sicherheitsweste, Reithandschuhe, ggf. Sporen und Gerte, allgemeines Reisegepäck wie Freizeitbekleidung und Hygieneartikel

Möglichkeiten, die Eifel auf dem Pferderücken zu erkunden, gibt es einige. Entweder man reitet von Station zu Station. Oder man entscheidet sich für einen Sternritt. Und wer kein eigenes Pferd hat, kann sich auch eines leihen. Der Verein „Eifel zu Pferd“ hat online alles Wissenswerte zusammengetragen, darunter auch Karten, auf denen Wanderreitstationen eingetragen sind, und ein Verzeichnis mit Höfen und Ställen. www.eifelzupferd.de

Und auch Nichtreiter kommen in der Eifel auf ihre Kosten. Unter anderem bieten sich ein Ausflug zum Nürburgring, in die Fachwerkoase Monreal mit ihren verwinkelten Gassen, in den Naturpark Hohes Venn, nach Bad Münstereifel mit dem City-Outlet oder zur gut erhaltenen Burg Eltz an.