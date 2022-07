Camper sollten ihre Fahrzeuge so abstellen, dass mögliche Einbrecher leicht entdeckt werden können. FOTO: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Ratschläge von Polizei und ADAC So schützen Sie Ihr Wohnmobil vor Einbrüchen Von Hannes Harding | 26.07.2022, 14:40 Uhr

In gleich zwei Wohnmobile wurde in der vergangenen Woche an der A7 eingebrochen, die Täter machten reiche Beute – und ruinierten den Campern den Urlaub. So schützen Sie sich und Ihr Eigentum auf Reisen.