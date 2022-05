ARCHIV - Weltpolitik vor Bergkulisse: Im Schloss Elmau steigt Ende Juni bereits zum zweiten Mal ein G7-Gipfel. Foto: Peter Kneffel/dpa/dpa-tmn FOTO: Peter Kneffel Drei kuriose Verbindungen So reizen Sie das 9-Euro-Ticket aus Von dpa | 26.05.2022, 04:36 Uhr

Zum G7-Gipfel von Hamburg nach Elmau nur in Regio-Zügen? Das geht, sogar an einem Tag. Wir zeigen an drei Beispielen, was mit dem günstigen Sonderticket für den ÖPNV so möglich ist.