Mal ehrlich: Wer geht schon gerne stundenlang durch Museen oder Gemäldegalerien? Kinder jedenfalls nicht. Sie haben eine ehrliche und natürliche Art, Wissen aufzunehmen. Es sollte eine Verbindung zu ihrem eigenen Leben haben und vor allem Spaß machen und interessant sein. Und eigentlich geht es uns Erwachsenen doch ganz genauso. Warum also Städte und ihre Geheimnisse nicht mal mit Kinderaugen kennenlernen? Wir stellen vier City-Highlights mit „Kinderprogramm“ vor.

Für kleine und große Leckermäulchen: Die Gelateria della Palma in Rom. Foto: S. Ehegartner/SRT

Rom: Gladiatorenkämpfe, Ape-Touren und viel Gelato

Wer mit Kindern nicht gerade den Hochsommer für einen Besuch in der Ewigen Stadt wählt, hat die Qual der Wahl bei spannenden und kindgerechten Sightseeingtouren. Los geht’s zum Beispiel mit einer „Asterix und Obelix“-Führung, bei der die Geschichte von Kolosseum, Palatinshügel und natürlich dem Forum Romanum auf spielerische Art und Weise lebendig wird. Der Kulturvermittler Roma Culta bietet beispielweise Kinderführungen zum „Haus vom Papst“ an, bei denen auch Erwachsene ins Staunen kommen. Wer lieber auf eigene Faust loszieht und vielleicht schon etwas größere Kinder hat, der besucht den Palazzo Valentini und lässt sich von den Laserinstallationen ins alte Rom zaubern. Mit farbigen Projektionen erwachen die alten Steine zum Leben und zeigen, wie das Leben vor zweitausend Jahren ausgesehen hat. Und weil die eigentlichen Star Roms Pasta, Pizza und Gelato sind, gibt’s zwischendurch immer wieder leckere Pausen. Zum Beispiel bei Giolitti, dem Eiskünstler mit den 100 Eissorten, wo neben der Geschmacksrichtung Bubblegum gleich mehrere Sorten Schokoladeneis zur Auswahl stehen. Derart gestärkt geht’s weiter zur Gladiatorenschule in der Via Appia Antica. Dort lernen Groß und Klein in authentischen Kostümen, wie die Gladiatoren im Kolosseum gekämpft haben. Am nächsten Tag steht eine Tour mit der legendären dreirädrigen Ape auf dem Programm. Mit leichtem Fahrtwind rauschen Eltern und Kinder durchs pralle römische Leben und zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Zum Abschluss gibt’s Holzofenpizza bei Gino in Trastevere.

Paris: Eiffelturm, Zahnradbahn und Maccarons

Mit dem Batobus, einem Hop-on-Hop-off-Schiff mit neun Stationen fängt der Sightseeing-Spaß entspannt an – auf dem Wasser! Wobei es die Landgänge in sich haben. Erster Halt ist der wohl berühmteste Turm der Welt. Auf der Aussichtsplattform des Eiffelturms können alle weiteren Besuchspunkte gesucht werden. Anschließend steht Toben auf dem Klettersteig oder auf dem Gleichgewichtsparcours im Park Rives de Seine an der Rive Gauche auf dem Programm. Mit dem Boot geht es weiter zur Ile de la Cité und Notre Dame, wo die Restaurationsarbeiten der abgebrannten historischen Kirche in vollem Gange sind. Nach so viel Action ist ein Baguette-Picknick im Park Square du Vert-Galant genau das Richtige. Zum Abschluss gibt’s ein Eis vom weltberühmten Glacier Berthillon ein Inselchen weiter. Ein Verdauungsspaziergang an der Seine entlang zum Jardin des Tuileries macht anschließend nicht nur wegen der bunten Hausboote, die dort ankern, Spaß. Im Tuileriengarten warten dann Kinderattraktionen en masse und Eltern können sich auf den pistazienfarbigen Eisenstühlen über die unerschöpfliche Energie ihrer Sprösslinge wundern. Am nächsten Tag lädt Sacré-Cœur zum Besuch ein. Eine Zahnradbahn, die Funiculaire, führt den steilen Berg hinauf und vielleicht gibt’s sogar einen Scherenschnitt vom Künstlermarkt auf Place du Tertre zur Erinnerung. Für glänzende Kinderaugen sorgt eine Rundfahrt mit der ehrwürdigen „Ente“, dem 2CV. In zwei Stunden werden bekannte, aber auch weniger bekannte Ecken von Paris angesteuert und zum Abschluss darf sich jeder einen Maccaron beim Traditionsconfiseur La Durée aussuchen – Kind, was willst Du mehr?

Den Eiffelturm (hinten links) sollte sich kein Parisbesucher entgehen lassen - doch die Stadt hat noch mehr zu bieten. Foto: Nil Castellvi/Unsplash

Barcelona: Fische, Seilbahnen und Picknick im Park

Barcelona punktet vor allem mit einem: seiner Lage am Meer. Und dort, an der Kolumbussäule am Ende der Ramblas, beginnt idealerweise auch der Stadtspaß mit Kindern. Mit dem Aufzug im Innern der Säule geht’s in Sekundenschnelle die 60 Meter zur Weltkugel hinauf. Der Ausblick ist gigantisch und macht Lust auf Me(e)hr. Entweder werden dann Schiffe im alten Hafen bestaunt oder dem weltberühmten Aquarium ein Besuch abgestattet. Nach diesem aufregenden Start haben große und kleine Touristen vor allem eins: Hunger. Wie gut, dass Barcelona die Hauptstadt der Tapas ist. Eine leckere Alternative mit kulturellem Beigeschmack ist der Besuch der „Boqueria“, den ältesten und bekanntesten Markthallen Barcelonas. Sie liegen direkt auf den Ramblas und bieten alles, was Leckermäuler glücklich macht. Und wer seinen Kindern Barcelonas großen Sohn, Antoni Gaudí, im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft machen möchte, stellt sich im Markt ein Picknick zusammen und fährt mit Taxi oder U-Bahn zum Park Güell. Anschließend werden der freundliche Drache, der Salamanderbrunnen und die Hundert-Säulenhalle bestaunt. Der nächste Tag startet im Barri Gòtic, dem ältesten Viertel Barcelonas. Im Kreuzgang der Kathedrale auf der Pla de la Seu leben 13 schneeweiße Gänse und dazu gibt es eine spannende Geschichte von der Heiligen Eulàlia. Nach so viel Kultur steht eine Gondelfahrt über dem Hafen hinauf zum Berg Montjuïc auf dem Plan. Ein alternatives Highlight, ebenfalls in großer Höhe, ist ein Besuch des höchsten Bergs von Barcelona, dem Tibidabo. Bereits die Anfahrt mit der historischen blauen Straßenbahn ist ein Erlebnis. Und dann übernimmt auch noch eine kleine Seilbahn das letzte Stück den Berg hinauf. Eltern genießen oben eine grandiose Aussicht und Kinder vom Riesenrad im Parque d‘Atraccions eine noch bessere. Nach Kettenkarussell und der Fahrt im roten Flugzeug müssen die Kleinen bestimmt zum Heimflug überredet werden.

London ist vor allem für Harry-Potter-Fans eine Reise wert. Foto: Sarah Ehlers/Unsplash

London: Harry Potter, Pferde und der König

In der Stadt von Harry Potter starten kluge Eltern am besten am Gleis 9 ¾ im Bahnhof Kings Cross. Das Gleis gibt’s natürlich nicht, aber ein Schild mit der Aufschrift und der hinteren Hälfte eines Gepäckwagens. Nach dem Fotoshooting in dort verliehenen Potter-Klamotten geht’s ab in die älteste U-Bahn der Welt und direkt zum berühmten Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud’s. Ob internationale Stars oder gruselige Verliese mit Jack the Ripper – die Ausstellung bietet Spaß für alle Altersgruppen und ist ein Muss in London. Kleine Detektive haben bestimmt Freude am Sherlock Holmes Museum, das nicht weit entfernt liegt. Für Spaß an der frischen Luft und Bewegung sorgt ein Abstecher in den Regent‘s Park mit seinen Tretbooten auf dem Boating Lake. Danach steht eine Fahrt mit dem Doppeldeckerbus auf dem Programm. Ganz mutige Eltern wagen mit ihren Sprösslingen einen Besuch im größten Spielwarenladen Londons. Bei Hamleys fühlen sich Eltern schnell wie ihre Kinder im British Museum. Und wenn Mama und Papa nicht allzu sehr gequengelt haben und brav waren, bekommen sie anschließend Fish and Chips und dürfen abends mit den Kleinen ins Musical. Ausnahmsweise. Am nächsten Tag ist es allerhöchste Zeit für einen Besuch beim König. Entweder zum traditionellen Changing of the guards oder – was Kindern vielleicht noch besser gefällt – zum Wachwechsel der King‘s Guard am Horse Guards Parade. Kleine Ritter und Prinzessinnen besuchen danach den Tower of London und bestaunen Schwerter und Kronjuwelen oder schweben mit dem London Eye hoch hinauf in die Lüfte. Und wer dann immer noch nicht genug Nervenkitzel hatte, unternimmt – mit etwas älteren Kindern - eine Schnellbootfahrt auf der Themse. Ein Problem werden Eltern nach solchen Citytrips sicher haben: Die Zeit bis zur nächsten Städtereise zu überbrücken.