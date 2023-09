Nachhaltiger Leben So klappt es im Urlaub mit dem nachhaltigen Konsum Von dpa | 20.09.2023, 15:46 Uhr | Update vor 1 Std. Gemüse wird auf einem Markt angeboten Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn up-down up-down

Alle, die Ferien in einer Wohnung oder einem Haus machen, haben es selbst in der Hand: Sie können auch am Urlaubsort auf Lebensmittel aus regionaler und nachhaltiger Produktion achten.