ARCHIV - Am kommenden Wochenende sind in ganz Deutschland Sommerferien und viele Familien machen sich auf in Richtung Süden. Viele südeuropäische Urlaubsziele machten jedoch zuletzt mit Waldbränden und Hitze auf sich aufmerksam. Foto: Peter Kneffel/dpa

FOTO: Peter Kneffel up-down up-down