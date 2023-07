Hove Foto: Alexandra Stahl/dpa-tmn/Archivbild up-down up-down Britische Südküste Skurril und charmant: Europas erstes Seebad Brighton Von dpa | 14.07.2023, 14:49 Uhr | Update vor 1 Std.

In Brighton leben angeblich die glücklichsten Briten. Sicher ist, dass dort begann, was heute viele Menschen mit dem Sommer verbinden: Urlaub am Meer. Zeit einzutauchen!