Nach Pause Skilifte am Fichtelberg sind erneut gestartet Von dpa | 25.01.2023, 16:38 Uhr

Die Skisaison am Fichtelberg währte im Dezember dank des Wetters nur kurz. Nun sind die Lifte in Sachsens größtem alpinen Skigebiet wieder in Betrieb.