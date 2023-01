Matten statt Schnee auf Skipiste Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Auf der Matte bleiben Skifahren ohne Schnee: Oberaudorf setzt auf Kunststoffpiste Von dpa | 20.01.2023, 16:42 Uhr

Ohne künstliche Beschneiung geht in vielen deutschen Skigebieten nichts mehr. In dieser Saison war es aber bereits so warm, dass auch Schneekanonen nicht weiterhalfen. Wie wäre es da mit einem Belag, der nicht mehr wegschmilzt?