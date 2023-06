Eine Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden ist doppelt attraktiv: Man kommt auch an weniger bekannte Plätze und bleibt im Gegensatz zur Busfahrt auch sportlich aktiv. „Interessant sind dabei thematisch orientierte Exkursionen“, weiß Christian Tänzler vom ADFC. So gibt es in einigen Großstädten geführte Touren mit interessanten Themen, von Fotografie über Rockstars bis hin zu Street Art, Sauna-Tradition und Weinanbau. Hier die Top Ten der etwas anderen Sightseeing-Touren per Fahrrad:

Athen - von der Akropolis zu den Luxusjachten

Griechenlands hektische Hauptstadt per Rad zu entdecken, ist ganz schön spannend. Genauso spannend, aber etwas erfrischender, ist die Fahrt von der Innenstadt (Plaka) ans Meer, zu Sandstränden und den Marinas der Luxusjachten in Flisvos. Es geht durch die sehenswerten Stadtteile Petralona, Kallithea und Moschato. Ein Highlight ist unterwegs das Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, ein Meisterwerk moderner Architektur. Ziel ist die Marina von Alimos. Zeit für einen griechischen Kaffee mit Gebäck bleibt obendrein.

Barcelona - Gaudí für Fotofans

In Zeiten von Instagram & Co sind Alfredos Photobike-Stadttouren auf dem E-Bike heiß begehrt. Der Fotograf führt seine Gäste dorthin, wo sie die attraktivsten Aufnahmen schießen können. Und dafür nimmt er sich auch die nötige Zeit. Eine spezielle Montjuic-Tour hat natürlich den gleichnamigen Stadtberg im Programm, genauso wie Port Vell, das olympische Dorf und das gotische Viertel.

Berlin - Street-Art

Graffiti und viel mehr - die dreistündige Tour widmet sich der alternativen Berliner Kunstszene jenseits von Museen und Galerien. Eine Szene, die sich quasi täglich ändert. Wo und wieso entwickeln sich Kunst und Kreativität in der Hauptstadt? Egal ob in Kreuzberg oder in Berlin-Mitte, jedes Stück Brachland und jede Hauswand können zur Ausstellungsfläche werden. Vom klassischen Graffito bis zum Urban Farming stehen unzählige Projekte auf dem Programm.

Im Regierungsviertel: In Berlin dauert die Radtour drei Stunden und widmet sich auch der alternativen Kunstszene der Hauptstadt. Foto: Armin Herb/SRT

Dublin - die Heimat von U2

Irlands berühmteste Rockband stammt aus der Hauptstadt. Die zweistündige U2-Bike-Tour unter Leitung eines ehemaligen Musikjournalisten führt zu den Stätten ihres Werdegangs: zur Schule, aus der Paul David Hewson alias Bono geflogen ist; zum Laden, dem Bono seinen Namen zu verdanken hat; zum Projects Art Centre, wo sie ihren Manager trafen; zum bandeigenen Hanover Studio in den Docklands; zum Grand Canal, wo das Cover von „October“ aufgenommen wurde. Und natürlich zum The Clarence Hotel, in Besitz von Bono und The Edge, mit der Octagon Bar, einem Szenetreff in Dublin. Ein Hinweis für Dublin-Einsteiger: Die Tour führt auch an Highlights wie Dublin Castle und der Guinness-Brauerei vorbei.

Auf den Spuren von U2: Der weltbekannten Rockband aus Irland wird in Dublin ein zweistündige Bike-Tour gewidmet. Auf dem Foto ist der Eingang des US-Musikstudios zu sehen. Foto: Armin Herb/SRT

Hamburg - Hafen-Entdeckertour

Wie funktioniert ein modernes Container-Terminal? Diese Radtour ist eine etwas andere Hafenrundfahrt. Es geht vorbei an Tankern, Kränen, Deichen und Containerbergen, außerdem durch den Alten Elbtunnel, vorbei am Spreehafen, der mal ein Winterquartier für Binnenschiffe war. In Altenwerder bekommen die Teilnehmer einen Einblick in das voll automatisierte Container-Terminal. Zudem sehen alle die Köhlbrandbrücke von unten und versteckte Plätze mit Ausblick auf Hafen und Elbe.

Helsinki - Sunset Sauna Cycle

Sind die Finnen wirklich so saunaverrückt, oder ist das ein altes Klischee? Diese Tour gibt einen Einblick: Bei Sonnenuntergang radelt man durch das hippe Kallio im Osten der Hauptstadt Helsinki, durch das historische Kruununhaka und das moderne Merihaka. Es geht über Inseln und durch Grünoasen. Und selbstverständlich gehört auch ein Saunagang in einer der berühmten öffentlichen Saunen zum Tourprogramm.

München für Gäste und Einheimische

Natürlich kennen auch München-Besucher meist bereits das Glockenspiel am Marienplatz, das Siegestor und das Maximilianeum. Aber wie steht es mit Wurmeck, Affenturm und Brezenreiter? Die kennen selbst viele MünchnerInnen nicht. Deshalb richtet sich diese Stadttour auch explizit an Einheimische und erfahrene Besucherinnen und Besucher. Der Guide erzählt wenig bekannte Geschichten und Anekdoten aus der Stadthistorie und führt seine Radlergruppe zu versteckten Plätzen, an denen auch Alteingesessene meist noch nie gewesen sind.

Stuttgart - durch die Weinberge

Die Schwaben-Metropole hat nicht nur Cannstatter Wasen, Wilhelma und Schloss zu bieten. Nein, sie ist auch umgeben von Weinbergen. Per Rad oder besser per E-Bike - es wird bergig! - geht es am Neckar entlang zur Weinmanufaktur Untertürkheim, danach hinauf zur Rotenbergkapelle mit Rundblick und wieder hinab zum Weinort Uhlbach. Stopps an diversen Weingütern und in einer urigen Besenwirtschaft zählen selbstverständlich auch zum Programm.

Wien - vom Prater zum Kahlenberg

Das „grüne“ Wien steht auf dem Programm der Go Green E-Fatbike-Tour. Denn Österreichs Hauptstadt hat neben prunkvollen Palästen, Kirchen und Museen noch vieles mehr zu bieten. Nach einer kurzen E-Bike-Schulung geht es auf dicken Reifen den Donaukanal entlang und steil hinauf durch Weinberge zum Wiener Hausberg, dem aussichtsreichen Kahlenberg. Zurück führt die „grüne Tour“ durchs malerische Nußdorf, über die Donauinsel und zum Finale durch den Prater.

Oslo - Highlights im Winter

Der nächste Winter kommt bestimmt - vor allem in Norwegen. Und überzeugte Radfahrer radeln eh das ganze Jahr über. Genau an diese erfahrene Zielgruppe richtet sich auch die Stadttour auf Spike-Reifen. Oslos Highlights liegen ebenso an der Route wie kleine gemütliche Viertel, Wasserfälle und das Hafenviertel mit moderner Architektur. Und ganz wichtig im Winter sind Radler-Stopps zum Aufwärmen mit heißem Kaffee oder Tee.